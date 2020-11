Han var arving til adskillige oliemilliarder, men fredag døde John Gilbert Getty i Texas, blot 52 år gammel.

Det skriver flere amerikanske medier. Blandt dem TMZ, New York Post og People.

Han blev fundet livløs på et hotelværelse i byen San Antonio, og politiet afviser, at han har været udsat for noget kriminelt.

En obduktion skal nu fastslå dødsårsagen nærmere.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af ivy getty (@ivygetty)

John Gilbert Getty var barnebarn af oliemagnaten John Poul Getty og dermed er af flere arvinger til hans enorme formue.

Han efterlader sig datteren Evy Getty og brødrene Peter og Billy.

I et opslag på Instagram skriver datteren blandt andet.

»Min far var fantastisk – den mest vidunderlige mand, der nogensinde har været på denne planet. Jeg vil for altid være hans stolte datter. Elsker dig så meget, Far...livet er barsk nogen gange...«