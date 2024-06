To er såret, og tre olietanke står i brand efter et ukrainsk angreb, siger Krasnodar-regionens guvernør.

Et olielager i Krasnodar-regionen i Rusland er beskadiget efter et ukrainsk angreb. Som følge af angrebet står olielageret i brand, og to personer er såret.

Det siger regionens guvernør, Veniamin Kondratyev, på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Tre olietanke er beskadiget og i brand, skriver Kondratyev.

Branden bliver slukket nu, lyder det videre fra Kondratyev

Angreb på energianlæg i Rusland er blevet mere hyppige de seneste måneder.

Embedsfolk i Ukraine har tidligere sagt, at Ukraine udfører angrebene for at underminere Ruslands krigsindsats og for at svare tilbage på Ruslands angreb mod ukrainske energianlæg.

Tidligere på natten var der meldinger om et russisk luftangreb mod byen Kharkiv i Ukraine.

Her blev tre dræbt og 16 andre såret. Det siger den regionale guvernør, Oleh Synegubov, på beskedtjenesten Telegram.

Kharkiv er Ukraines næststørste by og ligger tæt på den russiske grænse mod Belgorod-regionen.

Byen kommer ofte under angreb fra Rusland, som sender raketter mod byen.

Russiske angreb ramte et byggemarked i Kharkiv i sidste weekend. Her blev 16 personer dræbt.

Amerikanske embedsmand har torsdag sagt, at USA's præsident, Joe Biden, har lempet restriktionerne på brugen af amerikanske våben mod russisk territorie.

Indtil nu har USA afvist, at Ukraine kan bruge amerikanske våben til at ramme mål på russisk territorie.

Men nu vil USA tillade, at det sker. Dog kun, når det sker for at forsvare Kharkiv-regionen i Ukraine.

USA tillader forsat ikke, at ATACMS-missiler eller langtrækkende missiler anvendes på russisk territorie, siger en amerikansk embedsmand ifølge AFP

/ritzau/