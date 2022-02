Den ene halvdel af Kievs indbyggere flygter for livet, mens den anden går igennem dagen, som om intet er hændt.

Sådan lyder vurderingen fra 37-årige Olga Draluk torsdag, hvor Rusland har invaderet Ukraine.

»Jeg blev vækket af høje brag klokken 5 om morgenen, og min telefon var fyldt med beskeder,« siger hun til B.T.

Mens eksplosionerne lød, begyndte Olga Draluk at læse beskederne, og alvoren gik op for hende. Nyhederne fortalte, at flere byer var under beskydning.

Olga vækkede sin mand, Genadij, og samlede de dokumenter, de skulle ned til rekrutteringscenteret med. De indeholder billeder og information som blodtype og familierelationer.

Olga og hendes mand har tænkt sig at få børnene ud på landet. Hun frygter, at strøm og andre fornødenheder stopper med at virke om kort tid. På landet er der brændeovn og husdyr, så man kan være selvforsynende, fortæller hun til B.T.

Olga fik sit barn ind i bilen og tog samtidig to børn med for sine veninder.

»Min plan er at få kørt dem ud på landet, hvor tingene ikke holder op med at virke. Lige om lidt er der ingen strøm eller vand i Kiev, og varmen går garanteret også.

»På landet er der en brændeovn og husdyr, så det er nemmere at klare sig,« siger Olga.

Der var kø i butikkerne, apotekerne og ved hæveautomaterne.

På vej ud af byen så Olga Draluk busstoppesteder, der var fyldt med kvinder med store tasker.

Vejene er fyldt med folk, der flygter fra Kiev – og ved en militærstation stod store klynger af unge mænd og ventede på at komme ind.

Da B.T. afslutter opkaldet med Olga, er hun stadig på vej ud af byen.