Det koster penge at forsvare sig mod en invasion.

Med den tanke tog Olga på arbejde torsdag morgen, selvom hun var blevet vækket med en forfærdelige besked fra sin mor: 'Olga, der er krig! Der er krig! Kan du ikke høre eksplosionerne?!'

30-årige Olga Nitun kunne ikke selv høre eksplosionerne, hvorfor hun også først sagde til sin mor, at det måtte være 'fake news', og at hun ikke skulle falde for den slags.

Men efter en tur på diverse nyhedsmedier måtte Olga se i øjnene, at det, mange ukrainere har frygtet mest, nu var virkelighed.

Da prorussiske separatister begyndte at kæmpe i 2014, var Olga Skihin ikke i tvivl om, hvad hun måtte gøre. Foto: privatfoto Vis mere Da prorussiske separatister begyndte at kæmpe i 2014, var Olga Skihin ikke i tvivl om, hvad hun måtte gøre. Foto: privatfoto

»Min mor bor i en by ti kilometer fra Kiev. Hun fortalte, at jorden rystede, ruder sprængte, og hundredevis af bilalarmer hylede, da raketterne ramte. Hendes by var en af de første til at blive angrebet,« siger Olga Nitun til B.T.

Olgas mand gik som det første ned på rekrutteringsstationen med de relevante papirer for at blive skrevet op.

Køen var alenlang, og det var ikke muligt at få udleveret våben med det samme. I stedet måtte han efterlade sin kontaktinformation, og så vil han blive kaldt ind, når tid er.

Samtidig skulle Olga finde ud af, om hun ville tage på arbejde. Hun arbejder med at sælge vand på flaske - en vigtig vare i Ukraine, hvor man ikke kan drikke vandet i hanen.

»Jeg var nødt til at gå på arbejde, fordi vejene var proppede med biler. I chatten fra mit arbejde kunne jeg se, at der var sindssygt mange ordre; flere end der nogensinde har været.«

Olga har siden 2017 gået til både våben- og førstehjælpskurser. Hun er klar, hvis russerne rykker ind, lyder det. Vis mere Olga har siden 2017 gået til både våben- og førstehjælpskurser. Hun er klar, hvis russerne rykker ind, lyder det.

Borgmesteren i Kiev havde på det tidspunkt bedt borgerne om at blive hjemme. Men Olga mener, at hendes arbejde er strategisk vigtig.

Hendes underordnede medarbejdere begyndte at tage fri.

»Jeg blev faktisk vred på min veninde, som er leder af en anden enhed, fordi hun tog fri. Til sammenligning kom en af mine medarbejdere, en 60-årig russisk kvinde, på arbejde.«

»Det er heroisk at møde på arbejde nu. Vores virksomhed betaler skat, og de penge bliver brugt til at støtte vores forsvarsstyrker,« siger Olga Nitun til B.T.

Olga har også tidligere fortalt til B.T., at hun vil hjælpe sit land på hvilken som helst måde - det er det, hun gør nu.