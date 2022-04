Det er slut. Oleg Tinkov har solgt sit livsværk, Tinkoff Bank.

»Jeg er stolt af at have bygget den bedste bank i landet op fra bunden,« lyder det fra ham i en udtalelse.

Mediet Bloomberg skriver, at rigmanden har solgt de resterende 35 procent, han havde i bankvirksomheden, til Ruslands rigeste mand, Vladimir Potantin.

I Danmark er den excentriske Oleg Tinkov nok mest kendt for sin periode på cykelholdet Saxo-Tinkoff (og siden bare Tinkoff), hvor Bjarne Riis var direktør indtil en pludselig fyreseddel.

Senest har den velhavende russer gjort opmærksom på sig selv med en heftig kritik af krigen i Ukraine.

»Jeg ser ikke en eneste, der drager fordel af denne vanvittige krig. Uskyldige folk og soldater dør,« lød det eksempelvis for kort tid siden fra Oleg Tinkov, der videre skrev på Instagram, at 90 procent af den russiske befolkning er mod krigen.

Det er uklart, hvor mange penge Oleg Tinkov egentlig råder over i øjeblikket.

Han har tidligere været en af de rigeste mænd i Rusland, og i 2021 blev hans formue af Forbes opgjort til at være på over 30-40 milliarder kroner.

Som mange andre af de russiske oligarker har han dog været hårdt ramt af de vestlige sanktioner, og efter den russiske invasionen har det lydt fra samme finansielle medie, at han ikke længere kunne kalde sig milliardær – i dollar – på grund af de store tab.

Det kan også være en af bevæggrundene til nu at sælge Tinkoff Bank.

»Det er det perfekte tidspunkt til at trække mig tilbage og dedikere mere tid til mit helbred og min elskede familie,« lyder det i en udtalelse fra ham i forbindelse med salget.

Det kom for et par år siden frem, at han havde fået kræft.