Det har haft enorme konsekvenser for den russiske rigmand Oleg Tinkov, at han besluttede sig for offentligt at kritisere krigen i Ukraine.

Det fortæller rigmanden, som er kendt i Danmark for sit samarbejde med Bjarne Riis om cykelholdet Tinkoff-Saxo, til New York Times. Et opkald blev helt afgørende.

I slutningen af sidste år var Oleg Tinkov god for mere end 9 milliarder dollar. I sidste uge måtte han sælge de 35 procent af aktierne i den bank, der har gjort ham ultrarig.

Ifølge ham selv skete det under tvang.

»Jeg kunne ikke forhandle prisen. Det var som at være gidsel – man tager, hvad man kan få. Jeg kunne ikke forhandle,« siger Tinkov til avisen.

Tinkov er stor modstander af Ruslands krig i Ukraine.

Og det lod han offentligheden vide i et opslag på Instagram sidste måned.

Dagen efter fik de ledende medarbejdere i banken opkald fra folk under den russiske præsident, Vladimir Putin.

Sådan så det ud, dengang Oleg Tinkov købte sig ind i Bjarne Riis' cykelhold. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sådan så det ud, dengang Oleg Tinkov købte sig ind i Bjarne Riis' cykelhold. Foto: Nils Meilvang

Her lod de forstå, at hvis ikke banken brød alle forbindelser med Oleg Tinkov, så ville Tinkoff Bank, som Oleg Tinkov startede fra bunden i 2006, blive nationaliseret af den russiske stat.

Det fortæller Oleg Tinkov i interviewet med New York Times fra et ikke nærmere bestemt sted. Alt sammen på grund af frygt for Tinkovs personlige sikkerhed.

Han har også besluttet sig for at hyre bodyguards, da han har fået at vide, han er i livsfare.

Men det holder ham ikke tilbage fra yderligere at kritisere det russiske regime og Putin.

»Det er gået op for mig at Rusland som land ikke længere eksisterer. Jeg var af den overbevisning, at Putin-regimet var skidt. Men jeg havde ingen idé om, at det var så katastrofalt,« siger han videre.

New York Times har spurgt Kreml om en kommentar, det har de afvist.

Tinkoff Bank afviser over for avisen, at Oleg Tinloffs udlægning skal være sandt.

»Der har ikke være trusler af nogen slags mod bankens ledelse,« lyder det i en udtalelse fra Tinkoff Banks side. Her bliver det også slået fast, at Oleg Tinkoff har solgt alle sine aktier i banken.