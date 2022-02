Mens Ole Michael Rasmussen sidder i sin have ved sit hus fem kilometer uden for Tallinn i Estland, er det på utallige måder tydeligt, at der er udbrudt krig i Ukraine.

For hvor der kun er fem kilometer til den estiske hovedstad, ligger den russiske grænse ligeledes kun 219 kilometer væk og NATOs base Tapa, hvor de danske soldater er stationeret, er 70 kilometer væk.

»Her i landet priser vi os lykkelige for NATOs fly, som flyver hen over os med mellemrum, og her jubler vi, når der kommer flere soldater til NATOs styrker.«

Ole Michael Rasmussen er estisk gift med Ele Rasmussen, og sammen har de tre sønner. Og familien føler krigen i Ukraine på en lang række fronter.

Ole Michael Rasmussen med sin kone Ele Rasmussen. De er fotograferet tæt på deres hjem nær den estiske hovedstad. Vis mere Ole Michael Rasmussen med sin kone Ele Rasmussen. De er fotograferet tæt på deres hjem nær den estiske hovedstad.

Det er nemlig ikke kun geografisk, at de med landegrænse op til Rusland er tæt på den alvorlige situation i Ukraine. Også historisk er en konflikt med Rusland ikke langt væk.

»Der er medlemmer af min svigerfamilie, der blev ofre for Stalin, så det er klart, at det også er tæt på på den måde.«

Halvdelen af sit liv har Ole Michael Rasmussen levet i Estland. Han driver et rejsebureau, hvor han formidler rejser til de baltiske lande. Han mener, man i Europa har været alt for fodslæbende med at sige fra overfor Rusland.

Derfor har han brugt natten til lørdag på at kontakte politikere i sin fødeby Odense og repræsentanter for musikhuset Odeon for at få dem til at droppe en opsætning af Svanesøen med Den Russiske Ballet.

Ligeledes er han lørdag eftermiddag klokken 15 på frihedspladsen i Tallinn og demonstrere mod invasionen i Ukraine.

Hvor man kan vise sin modstand, må man gøre det, mener udlandsdanskeren. Situationen kræver en totalkrig, hvor Europa og NATO tager de sanktioner i brug, de kan, lyder det fra Ole Michael Rasmussen.

For situationen med Rusland og Ukraine minder Ole Michael Rasmussen om tidligere tiders alvorlige konflikter.

»Nu voksede jeg op i Odense under den Kolde Krig, og der var det en accepteret del af tilværelsen, at man ikke nødvendigvis ville dø af naturlige årsager, men fordi nogle smed bomben,« lyder det fra Ole Michael Rasmussen med reference til atombombetruslen, der herskede dengang.

»Det er de samme toner, vi hører fra Putin i dag.«

Også rejseselskabet er ramt af, at der nu er krig. Hos Panbaltic ville man nemlig gerne sælge rejser til Rusland, men det er der sat en stopper for nu.

Ole Michael Rasmussen siger, at selvom han ønsker hårdere sanktioner overfor Rusland, ved han godt, det også har en pris for folk, der ikke støtter Putins krig.

»Jeg har russiske venner. Helt almindelige mennesker, som ikke støtter Putin. Mange af de folk, jeg kender, mener jo ikke, at invasionen af Ukraine er OK. Der er jo eksempelvis mange intellektuelle, der godt ved, hvad der foregår,« siger Rasmussen.

»Og selvfølgelig vil vidtrækkende sanktioner ramme russere, der ikke støtter Putin. Det er et åg, alle russere må bære i disse dage, ligesom at man i Danmark også må bære de øgede omkostninger, der er på energipriser.«

Nu følger Ole Michael Rasmussen situationen tæt.

Både i sit eget og nabolandet, men også hjemme i sin fødeby Odense, som han håber, vil sige fra overfor Rusland, hvor det er muligt.