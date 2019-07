Tirsdag og onsdag står de tyve demokratiske præsidentkandidater på scenen til endnu en TV-debat. Alle tyve drømmer fortsat om at vælte Donald Trump af pinden.

Men allerede i slutningen af august går feltet på seriøs skrump. Og når de 12.-13. september mødes til debat nummer tre, vil kun ti præsidentaspiranter være tilbage.

Vi vil med sikkerhed sige farvel til feltets mere farverige indslag som selvhjælps- og motivationsforfatter Marianne Williamsson og den tårnhøje New York-borgmester Bill de Blasio.

Det demokratiske felt føres stadig af Joe Biden, Bernie Sanders og Elizabeth Warren (i dén rækkefølge). I bunden ligger Colorados forhenværende guvernør John Hickenlooper.

Joe Biden. Foto: BILL PUGLIANO - AFP

Og ifølge både CNN, New York Times, FoxNews og Washington Post vil de ti tilbageværende demokratiske kandidater være som følger.

1. Joe Biden, 76

Barack Obamas vicepræsident har især massiv opbakning iblandt USAs ældre demokratiske vælgere. I modsætning til Bernie Sanders og Elizabeth Warren går Biden ikke ind for offentlig sygesikring til alle, men derimod en videreudvikling af sygesikringssystemet 'Obamacare' (en blanding af privat og offentlig sygesikring).

Svaghed: I 1974 stemte Senator Biden for et skolebus-system, der i dag opfattes som racistisk.

Bernie Sanders. Foto: FREDERIC J. BROWN - AFP

2. Bernie Sanders, 77

Bernie Sanders mærkesag er offentlig sygesikring til alle - en udvidelse af det nuværende Medicare (en sygesikring, der i dag dækker alle amerikanere over 65). Over en fireårig periode vil Sanders udvide denne ordning til at inkludere alle amerikanere.

Svaghed: Sanders kalder sig selv 'demokratisk socialist'. Mange amerikanske vælgere bliver skræmt over ordet 'socialist'.

Elizabeth Warren. Foto: BILL PUGLIANO - AFP

3. Elizabeth Warren, 70

Senatoren fra Massachusetts går ligesom Bernie Sanders ind for offentlig sygesikring til alle.

Svaghed: Elizabeth Warren har refereret til sin 'indianske afstamning' (Cherokee). Hun har sagt undskyld. Men vittighederne fortsætter.

Kamala Harris. Foto: BILL PUGLIANO - AFP

4. Kamala Harris, 54

Kamala Harris mærkesag er ligeløn og kamp imod racisme.

Svaghed: Mens Harris var Californiens 'justitsminister' (attorney general) blev adskillige racistiske tiltag vedtaget.

Pete Buttigieg. Foto: MARK RALSTON - AFP

5. Pete Buttigieg, 37

Valgkampens yngste og eneste åbent homoseksuelle kandidat. Buttigieg er borgmester i South Bend, Indiana. Hans mærkesag er afskaffelse af det nuværende amerikanske valgmandssystem. Istedet skal det med Buttigiegs egne ord være 'én vælger - én stemme'. Det var valgmandssystemet, der i 2016 gav sejren til Donald Trump, selvom Hillary Clinton modtog knap tre millioner flere personlige stemmer end han.

Svaghed: I 2015 udtalte Pete Buttigieg at han ikke 'helt forstod Black Lives Matter-bevægelsen'.

Cory Booker. Foto: BILL PUGLIANO - AFP

6. Cory Booker, 50

Som et af feltets få sorte kandidater blev Booker fra starten kaldt den 'nye Obama'. Hans mærkesag er ligestilling imellem racerne.

Svaghed: Som borgmester i byen Newark stemte Booker for en lovgivning, der gav politiet ret til at stoppe og kropsvisitere tilfældige borgere. 'Jeg havde tilsyneladende hovedet oppei min egen sorte numse,' siger Booker i dag.

Julian Castro. Foto: BILL PUGLIANO - AFP

7. Julian Castro, 44

Den forhenværende boligminister går indfor mildere straffe for illegal immigration. Castors mærkesag er en forbedring af USAs uddannelsessystem især for de helt unge.

Svaghed: Som Brack Obamas fungerende boligminister støttede Julian Castro officielt Donald Trumps modstander Hillary Clinton. I denne position skulle castro ifølge amerikanske lovgivning forholde sig politisk neutral.

Amy Klobuchar. Foto: JUSTIN SULLIVAN - AFP

8. Amy Klobuchar, 59

Senatoren fra Minnesota hører ligesom Joe Biden til iblandt de mere midtsøgende kandidater. Hendes mærkesag er en gennemgribende forbedring af det amerikanske retssystem.

Svaghed: Senator Amy Klobuchar er blevet anklaget for aggressiv opførsel over for sine egne ansatte.

Beto ORourke. Foto: JUSTIN SULLIVAN - AFP

9. Beto O'Rourke, 46

For bare et års tid siden blev O'Rourke kaldt 'rockstjerne' og 'den nye John F. Kennedy'. O'Rourke har haft svært ved at finde sin mærkesag. Han er optaget af bl.a. immigrationsreform og klimaforandring.

Svaghed: Som 26-årig blev Beto O'Rourke anholdt for spritkørsel.

Andrew Yang. Foto: JUSTIN SULLIVAN - AFP

10. Andrew Yang, 44

Den eneste i top-ti, der ikke er politiker. Yang er succesfuld forretningmand. Mærkesag: Andrew Yang går ind for en fast borgerindkomst for alle voksne amerikanere, 1.000 dolllar om måneden.

Svaghed: Der er ikke ret mange vælgere, der ved, hvem Andrew Yang er.