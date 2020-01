Mens inspektørerne går i gang med at undersøge resterne af det C-130 tankfly, som torsdag i sidste uge styrtede ned under brandslukning i Australien, gør myndighederne klar til, at familierne til de tre omkomne får adgang til resterne af flyet.

De tre omkomne, kaptajn Ian McBeth, førsteofficer Paul Hudson og flymekaniker Rick DeMorgan Jr., døde under en rutinemæssig vandbombning.

Det nedstyrtede flys to sorte bokse blev fundet i lørdags. Det skriver abc.net.au.

Søndag så flyets ejere, Coulson Aviation, der er baseret i Nordamerika og arbejder på kontrakt med brandvæsenet i New South Wales, det udbrændte vrag.

To personer bærer flyets båndoptager i sikkerhed i lørdags. Foto: NSW POLICE FORCE Vis mere To personer bærer flyets båndoptager i sikkerhed i lørdags. Foto: NSW POLICE FORCE

»At se det var helt ødelæggende,« sagde en af ejerne, Wayna Coulson, ved en pressekonference i Sydney i dag.

»Vi sætter sikkerheden før alt andet. Af den grund er det vigtigt at forstå omstændighederne ved dette styrt.«

Efter flyet styrtede ned, har Coulson Aviation holdt deres fly på jorden – både som en sikkerhedsforanstaltning og for at vise respekt for de omkomne.

Men nu er flyene igen på vingerne for at fortsætte missionen med at bekæmpe Australiens skovbrande.

To af Coulson Aviations C-130 fly holder på jorden i New South Wales. Foto: NSW POLICE FORCE Vis mere To af Coulson Aviations C-130 fly holder på jorden i New South Wales. Foto: NSW POLICE FORCE

Et par af de store tankfly, af typen 737, fløj tre missioner i går, og de hjalp brandfolkene på jorden med vigtig hjælp.

Nu skal de tre omkomne personer sendes tilbage til USA.

Ifølge planen vil familiemedlemmer besøge stedet, hvor flystyrtet skete, på onsdag.