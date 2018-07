67 personer - hovedsageligt unge mennesker - mistede den 22. juli 2011 livet, da norske Anders Breivik sejlede ud til øen Utøya og skød mod deltagerne af den sommerlejr, der blev afholdt af den socialdemokratiske ungdomsorganisation Arbeidernes Ungdomsfylking.

De overlevende fra massakren gemte sig rundtomkring på øen, mens Anders Breivik på makaber vis gik rundt og skød efter alle de personer, han fik øje på. Nu viser det sig, at netop flere af disse overlevende i dag bliver mindet om tragedien gennem dødstrusler.

Det skriver det norske medie Aftenposten.

En af dem, som Aftenposten har talt med, er Tarjei Jensen Bech.

Under massakren på Utøya lå han helt stille på en klippeafsats, da Breivik kom nærmere. Han nåede lige at høre Breiviks åndedrag, før skuddet ramte. Det slyngede hans krop ud over klipperne og ned i vandet. Tarjei Jensen Bech blev skudt under knæet og slog sig også voldsomt i faldet.

Heldigvis overlevede han, men i dag er han blevet opereret 25 gange. Det er dog ikke det værste. Han - og mange andre overlevende fra Utøya - har modtaget adskillige hadebreve med dødstrusler.

'Se dig rundt om hjørnet, næste gang står jeg med en Magnum (en revolver, red.) og så er du DØD. Du er et SVIN, Terjei,' står der eksempelvis i en Facebook-besked, som Tarjei Jensen Bech, der stadig arbejder med politik, modtog i foråret.

Og det er kun én ud af adskillige dødstrusler, som Aftenposten har samlet i deres artikel. En anden har Eskil Pedersen modtaget:

'Håber at se dig ligge under Utøya næste år :) Din feje djævel... Synd at Breivik ikke tog dit liv, ellers gjorde han et godt stykke arbejde,' står der i en af de beskeder, som Eskil Pedersen, der var leder for Arbeidernes Ungdomsfylking fra 2010 til 2014, har modtaget.

En tredje besked lyder:

'Tror, det ville have været bedre for os, at du var blevet på Utøya og ikke overlevede. Synd, Breivik ikke ramte bedre'.

Anders Breivik sidder stadig i fængsel efter sine handlinger den 22. juni 2011.