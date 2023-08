Mange beboere på Hawaii blev slet ikke advaret, da de vilde skovbrande i tirsdags begyndte at hærge på øen Maui.

Det skriver Sky News.

Ifølge mediet har overlevende sagt, at de ikke hørte nogen af ​​de 400 sirener på tværs af øen.

I stedet blev de først opmærksomme på brandene, da de så flammer eller hørte eksplosioner.

Her ses nogen af totalt nedbrændte huse i byen Lahaina på Hawaii. Foto: Etienne Laurent/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses nogen af totalt nedbrændte huse i byen Lahaina på Hawaii. Foto: Etienne Laurent/EPA/Ritzau Scanpix

Talsmand for Hawaii Emergency Management Agency, Adam Weintraub, oplyser, at organisationen i stedet var afhængig af mobiltelefon-, tv- og radioadvarsler, når nu nødsirenerne ikke virkede.

For en del af de personer, der nåede at flygte, har det været et mareridt at vende tilbage til deres nedbrændte hjem.

»Det her var dommedag. Det ligner en krigszone. Det mindede om det afsnit fra 'The Simpsons', hvor drager flyver hen over husene og blæser med ild,« siger Bryan Aguiran, der bor i landsbyen Lahaina, til CNN.

Dødstallet ligger på mindst 80 og forventes at stige. I alt er cirka 1.000 mennesker blevet meldt savnet efter skovbrandene.