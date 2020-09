Familier kæmper for at få et retsopgør i stand mod myndighederne, fordi de ikke slog alarm om coronasmitte.

I den kinesiske storby Wuhan kæmper familier for at få et retsopgør i stand mod myndighederne, fordi de ikke slog alarm og udsendte advarsler, da covid-19-epidemien brød ud før nytår.

Familierne siger, at den lokale regering i Wuhan og provinsregeringen i Hubei forsøgte at skjule udbruddet af det farlige virus. Fordi der ikke blev slået alarm og udsendt advarsler fik covid-19-udbruddet lov til at eksplodere og komme helt ud af kontrol.

Pensionisten Zhong Hanneng, som mistede sin søn i februar, da han blev smittet med coronavirus, siger, at hun kæmper sammen med andre familier, der har mistet familiemedlemmer, for at få indledt en retssag mod det lokale styre. Hun siger, at det var skyld i hendes søns død.

- De sagde, at epidemien var en naturlig ulykke. Men de alvorlige følger af virussets udbredelse er menneskeskabte, siger den 67-årige Zhong.

- Vores familie er ødelagt. Jeg kan aldrig blive lykkelig igen, tilføjer hun.

Der er blevet rejst mindst fem søgsmål i forbindelse med coronavirusset ved en domstol i Wuhan. Det siger Zhang Hai, hvis far døde efter at være blevet smittet.

Zhang Hai er blevet en form for talsmand for sagsøgerne, som hver især kræver op mod 1,9 millioner kroner i erstatning og en offentlig undskyldning.

Men sagsanlæggene er blevet affejet af de lokale myndigheder, og snesevis af familier er under pres for ikke at gå til domstolene, siger en række personer, som har forsøgt at få et retsopgør i stand i byen, hvor epidemien brød ud.

Næsten 3900 er døde af covid-19 i byen. På globalt plan er over 900.000 døde indtil nu.

Ansatte ved retsbygningen i Wuhan afviser at kommentere sagerne over for det franske nyhedsbureau AFP.

Kommunistpartiet nedtoner fortsat, at det skulle have noget ansvar, og det stiller endda spørgsmål ved, om covid-19 kommer fra Kina, mens det hylder en senere vellykket indsats for at hindre smitteudbredelse.

I Beijing har præsident Xi Jinping ved en store ceremoni erklæret, at Kina har klaret en "ekstraordinær, historisk test" med hurtige og transparente reaktioner.

Men Zhong har en anden udlægning af historien. I januar blev smitten spredt hurtigt i Wuhan, mens hun sammen med sin 39-årige søn, der var skolelærer, gik roligt rundt i folkemængden i stormagasiner og busserne - uden at vide, at der var virus over alt. Både hun og sønnen blev smittet. Kun hun kom sig.

