For anden gang indenfor en uge ser russerne sig nu nødsaget til at gå ud at afkræfte, at præsident Vladimir Putin er død.

Det skriver Politico.

Talsmanden, Dmitrij Peskov, udtalte sig fredag til nyhedsbureauet RIA Novosti.

Her forholdt han sig til rygterne om, at præsidenten var død, og at en dobbeltgænger nu skulle have overtaget tjansen.

Putins talsmand var fredag ude at afkræfte, at præsidenten er død. Billedet her stammer fra fredag, hvor Putin underskrev nogle papirer. Foto: Gavriil Grigorov/Zuma/Ritzau Scanpix Vis mere Putins talsmand var fredag ude at afkræfte, at præsidenten er død. Billedet her stammer fra fredag, hvor Putin underskrev nogle papirer. Foto: Gavriil Grigorov/Zuma/Ritzau Scanpix

»Det er et absurd informations-fupnummer,« siger Peskov.

Tirsdag var han også ude at afkræfte præsidentens død, efter at der i weekenden florerede rygter om, at Putin var kommet af dage efter et hjerteanfald.

»Alt er fint med ham,« sagde Peskov tirsdag.

At Kreml overhovedet kommer på banen, kan skyldes, at rygterne har floreret i stigende grad på sociale medier indenfor den seneste uge. Specielt på Telegram, hvor der konstant bliver skrevet om Putins angiveligt dårlige helbred.

Forleden blev der også talt om et decideret kupforsøg, og flere skrev om et konkret sted og tidspunkt for, hvor og hvornår, Putin skulle være sovet ind.

Normalt kommenter Kreml aldrig præsidentens helbred.

Dog med én undtagelse.

I 2018 forsvandt Putin pludselig to dage fra offentligheden blot to uger før et præsidentvalg. Dengang meldte Peskov ud, at Putin var forkølet, og derfor ikke deltog i valgkampen.

De seneste billeder af præsident Putin på de internationale billedbureauer, blev taget i går, så medmindre, man tror på dobbeltgænger-teorien, synes rygterne om hans død at være stærkt overdrevne.