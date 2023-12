Det er sagen, der bare bliver ved med at ryste Norge.

Også selvom skandaledokumentaren om 'Bamsegutt' er blevet trukket tilbage af norske NRK.

Nu melder et af ofrene i skandalen sig på banen.

Det gør han med et angreb på journalisten bag dokumentarserien 'Ingen elsker Bamsegutt.'

Manden bag den omdiskuterede dokumentarserie, Tore Strømøy, er nu for alvor røget i modvind. Et af ofrene for seksuelle misbrug af børn har nu meldt sig på banen. Foto: Ole Martin Wold/NTB/Ritzau Scanpix

Manden bag serien hedder Tore Strømøy, og han får nu kritik for at sætte spørgsmålstegn ved den dom, som Jan Egil Grannfoss, alias 'Bamsegutt' har fået for at misbruge børn seksuelt.

Dagbladet skriver, at Strømøy på en sms til en ven har skrevet:

»Det der er sandt er, at han fik en betinget dom i 1991. Men jeg er 100 procent sikker på, at han blev beskyldt for noget, han aldrig har gjort.«

Og den udtalelse har altså nu fået et af ofrene – en 40-årig mand på banen.

Han siger:

»Det er så idiotisk sagt, at jeg snart ikke ved, hvad jeg skal sige. Det trauma, som vi sidder tilbage med, kan jeg garantere, er 100 procent ægte. Tore har ingen forudsætning for at kommentere sagen på denne eller på nogen anden måde.«

Dokumentaren 'skildrer 'Bamsegutts' livshistorie og hans lange kamp, der har budt på omtrent 3.500 mails til alle tænkelige instanser i Norge. Alt fra det norske udenrigsministerium til den norske Kong Harald har 'Bamsegutt' henvendt sig til for at få hjælp, men uden held.

Jan Egil 'Bamsegutt' Granfoss blev oversvømmet med sympatierklæringer, og flere nordmænd oprettede indsamlinger, så han endelig kunne vende hjem fra Filippinerne, hvor han nu var strandet.

Sådan så det ud på NRK-hjemmesiden, da det stadig var muligt at se dokumentarserien 'Ingen elsker Bamsegutt'. Foto: Faksimile Nrk Tv/NTB/Ritzau Scanpix

Der blev hurtigt samlet 2,4 millioner norske kroner ind til ham.

NRK og journalist Tore Strømøy havde dog udeladt, at 'Bamsegutt' i 1991 blev idømt otte måneders betinget fængsel for at have begået seksuelle overgreb på i alt seks børn, som var i alderen otte til ti, da overgrebene fandt sted.

De mange klager over den forglemmelse har nu fået NRK til helt at fjerne serien.

Overfor Dagbladet bekræfter manden bag dokumentarserien, Tore Strømøy, at det er ham, der har sendt ovennævnte sms til en ven.

»Dette er hentet fra en privat og hektisk samtale med en nær ven sekunder efter, at 'Bamsegutt' blev hængt ud på det groveste på Facebook,« siger han og understreger, at han ikke har nogen sympati med 'Bamsegutts' gerninger.

»Alle som kender mig ved, at jeg ikke står inde for sådan noget,« siger han.