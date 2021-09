Skelettet af en kvinde, der blev fundet for næsten 44 år siden, er endelig blevet identificeret. Det er Clara Birdlong, og efterforskerne tror, at hun er offer for den mest produktive seriemorder, der har eksisteret i USAs historie.

Jægere fandt skelettet i december 1977 i den lille by Escatawpa nær kysten i Mississippi. Det skriver Sky News.

Hun havde en synlig guldtand i overmunden, og hun havde været død i næsten fire måneder, før hendes lig blev fundet.

'Selvom han nu er død, så bliver Samuel Little anset for den primære mand, der er skyldig i hendes død,' hedder det i en udtalelse fra sherifkontoret i Jackson County.

Her ses Samuel Little, den værste seriemorder i USAs historie. Foto: Ector County Sheriffs Office / AFP

Little døde i december i Californien. Dér tilbragte han en livstidsdom for de mange mord, han havde tilstået.

Han tilstod at have dræbt 93 mennesker mellem 1970 og 2005. De fleste drab var sket i Florida og det sydlige Californien.

Ifølge sheriffen Mike Ezell havde Little i 2018 tilstået adskillige drab i det sydøstlige USA. Det inkluderede 'Escatawpa Jane Doe' – det navn, man gav en person, der var fundet i Escatawpa.

I januar begyndte detektiver at arbejde med et dna-researchfirma, Othram, for at lave et stamtræ for Jane Doe.

Et kort fra FBI, der viser stederne, hvor Samuel Little har tilstået et mord. Foto: FBI

De fandt hurtigt frem til en kusine, der satte dem i kontakt med hendes 93 år gamle bedstemor. Hun fortalte at hendes kusine, Clara Birdlong, forsvandt i 1970erne.

En anden kusine sagde, at Clara Birdlong havde en guldfortand og bar paryk.

Endelig talte efterforskerne med en kvinde i Leflore County, som sagde, at Clara Birdlong tog med en mand i 1970erne. Han sagde, at han var på vej til Florida – og man hørte aldrig noget til hende mere.