Gæsterne ved Harrys og Meghan Markles bryllupsfest lørdag aften fik tilsyneladende serverede 'snaskede' burgere til natmad, mens Elton John underholdt på piano.

Offentligheden havde ingen adgang til den storslåede bryllupsfest, som prins Harry og Meghan Markle holdt lørdag aften i Windsor Castle vest for London, alligevel mener flere af de britiske medier at have kendskab til detaljer fra den stjernespækkede fest, hvor både David og Victoria Beckham, Oprah og George Clooney deltog.

Således skriver de to tabloidmedier The Sun og Daily Mail, at gæsterne i løbet af aften fik serveret både candyfloss og burgere til natmad, og at Elton John i løbet af aften satte sig til rette foran pianoet for at spille for gæsterne. Her skulle han angiveligt have spillet både 'Circle of life', som de fleste nok kender fra Disney-filmen Løvernes Konge, og monsterhittet fra 1983 'I'm still standing.'

Samtidig forlyder det ifølge de britiske medier, at der på drinkskortet var en cocktail med titlen 'Da Harry mødte Meghan.' Drinken skulle efter sigende bestå af blandt andet rom og ingefær.

De 600 inviterede gæster blev desuden tilbudt behagelige sutso, som de kunne hvile deres fødder i, da de skulle skifte tøj efter vielsen, skriver mediet People, der også har billeder af de hvide sutsko.

Prins Harrys og Meghan Markles bryllup var i det hele taget noget af et tilløbsstykke. På gaderne omkring Windsor Castle var flere tusinde mødt op for at fejre det nye ægtepar, og på de sociale medier var der ligeledes stor begejstring.

På det sociale medie Twitter skrev mere end seks millioner mennesker om prins Harrys og Meghan Markles bryllup. Der er ifølge Ritzau tre gange flere end ved prins Williams bryllup for tre år siden.

Det mest delte tweet er fra Lucy Sempey. Det er i skrivende stund blevet delt knap 120.000 gange og 'liket' af næsten 300.000.

Det er et foto af Markle uden for Buckingham Palace som teenager med beskeden: - Dengang var du 15 år og blev fotograferet uden for Buckingham Palace, og 22 år senere bliver du gift med prinsen. Uvirkeligt.