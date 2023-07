På en motorcykel kommer han kørende ind mellem træerne og standser. Går lidt rundt, ind mellem buske og under grene, tilbage igen.

Over ham hænger dronen. Og holder øje med alle hans bevægelser.

På et tidspunkt bukker manden sig ned mod jorden, samler en genstand op og slynger den op i luften.

Men den rammer ikke sit mål.

I stedet fortsætter dronen med at filme manden, som de italienske myndigheder mistænker for at være pyroman. Brandstifter.

En af dem, som man mener kan have påsat nogle af de brande, som Calabrien-regionen har været hærget af siden begyndelsen af juli.

Det skriver Sky News og CBS News.

Det lokale politi har den seneste tid sendt flere droner i luften med højopløsningskameraer for at fange formodede brandstiftere i aktion.

Forleden lykkedes det en droneoperatør at spotte manden, der kan ses i videoen øverst i artiklen.

Ifølge politiet flygtede han fra et område, hvor der var opstået en begyndende brand – og han satte kurs over en mark på sin motorcykel.

Det lykkedes dronen at følge efter manden hen til en afsidesliggende gård, hvor politiet efterfølgende kunne pågribe en 47-årig mand, som tidligere er kendt for småkriminalitet, skriver CBS News.

På Twitter har den regionale guvernør, Roberto Occhiuto, delt dronevideoen med teksten:

»Pyroman fanget, forfulgt og sigtet.«

Piromane beccato, inseguito e denunciato.

VIDEO https://t.co/YJqj7zOV3g pic.twitter.com/fQ8y9zME4z — Roberto Occhiuto (@robertoocchiuto) July 24, 2023

I videoen udtaler han sig også selv – og han lægger ikke fingrene mellem:

»Calabrien er en civiliseret region, men den har også nogle idioter, der sætter ild til skovene, som denne brandstifter, vi fangede i går,« siger han ifølge NBC News.

»Hvor kommer han fra? Fra hulerne?«

Videre forklarer Occhiuto, at regionen har 30 droner til rådighed til at overvåge situationen med skovbrande, og han understregede, at der ville være 'nultolerance' over for brandstiftere.

Voldsomme skovbrande har hærget i flere lande ved Middelhavet denne sommer.

Mange af dem er opstået på grund af den heftige varme og medfølgende tørke, mens andre har været påsat.

Onsdag oplyste Roberto Occhiuto, at politiet har anholdt 'adskillige brandstiftere' i hele Italien de seneste dage.

»Det er ikke alle, der ved det,« skriver han i et opslag på Facebook, hvor han også har delt den italienske straffelovs paragraf 423, som lyder:

»Den, der forårsager en brand, skal straffes med fængsel fra tre til syv år.«