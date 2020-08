Presset på den britiske Prins Andrew stiger yderligere.

Netop offentliggjorte retsdokumenter beskriver, at en mindreårig blev tvunget til sex med prinsen - som et led i en iskold plan, orkestreret af den pædofilidømte Jefffrey Epstein.

Det skriver The Guardian.

Finansmanden Epstein, som begik selvmord i sin fængselscelle i august sidste år, skulle have tvunget en mindreårig, som i retsdokumenterne kaldes 'Jane Doe 3' til at 'give prinsen alt, hvad han forlangte' under et orgie på Epsteins private caribiske ø. Med en klar bagtanke fra Epsteins side.

For efter at have tilfredsstillet prinsen fik 'Jane Doe 3' - som skulle være identisk med hovedvidnet i sagen mod Epstein, Virginia Roberts Giuffre - besked på at aflægge en udførlig rapport om sexmisbruget.

Til Epstein personligt.

Og hvorfor så det? Jo, Epstein skulle ifølge retsdokumenterne have haft et ønske om at indsamle oplysninger, som belastede prins Andrew. Så Epstein kunne afpresse prinsen ved en senere lejlighed, hvis det skulle blive nødvendigt.

Samme metode skulle Epstein have brugt mod prominente politikere - herunder udenlandske præsidenter og premierministre - topfolk i erhvervslivet og andre magtfulde mænd. Igen med Virginia Roberts Giuffre som seksuel lokkemad.

Prins Andrews forhold til Jeffrey Epstein (t.v.) har skabt problemer for prinsen. Vis mere Prins Andrews forhold til Jeffrey Epstein (t.v.) har skabt problemer for prinsen.

Retsdokumenterne stammer fra retssagen i 2015, hvor Giuffre anklagede Epstein og hans tidligere kæreste Ghislaine Maxwell for seksuelt misbrug. De så ikke dagens lys dengang på grund af de voldsomme anklager mod blandt andre prins Andrew, men er nu blevet frigivet efter at dommeren ved retten i New York afviste Ghislaine Maxwells advokater, som ønskede at de fortsat skulle hemmeligholdes.

Ifølge dokumenterne var det ikke kun under orgiet på Epsteins private ø, at prins Andrew dyrkede sex med den dengang mindreårige Virginia Roberts Giuffre. Det skulle også være sket i Ghislaine Maxwells lejlighed i London og i New York.

Der nævnes ifølge The Guardian ingen datoer for de påståede overgreb i retsdokumenterne, men Giuffre var Epsteins 'sexslave' fra 1999 - hvor hun var 15 år gammel - til 2002.

Prins Andrew har under hele forløbet benægtet at have haft sex med mindreårige fremskaffet af Epstein.

En ven af prins Andrew hævder overfor The Guardian, at de nye, belastende oplysninger i retsdokumentet er påstande, ikke beviser - og at påstandene intet har på sig.

Ifølge Storbritanniens premierminister, Boris Johnson har den britiske regering på nuværende tidspunkt ikke har modtaget en officiel anmodning fra USA om at snakke med prins Andrew.

Jeffrey Epstein begik selvmord i sin fængselscelle i august sidste år. Hans kompagnon Ghislaine Maxwell forsvandt som sunket i jorden kort efter, men i starten af juli blev hun anholdt i et luksushjem i New Hampshire, USA.

Maxwell har igennem mange år været ven med britiske prins Andrew, og det var angiveligt hende, der i sin tid introducerede ham til Epstein, hvorefter de to blev venner.