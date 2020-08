I Japan forsøger man at komme problemer med snavsede og lumske toiletter i det offentlige til livs ved hjælp af teknologi.

Således har man i hovedstaden Tokyo opstillet toiletter med gennemsigtige vægge til fri afbenyttelse.

Det er dog ikke, fordi man skal tisse til offentlig skue.

Når toilettrængende borgere går ind, lukker og låser døren, skifter facaden, og væggene bliver matte. Man kan med andre ord ikke længere se ind på toillettet.

Til venstre ses et ledige toilet. Til højre er det optaget. Foto: PHILIP FONG

Foto: KIMIMASA MAYAMA

På den måde kan man se, om toiletterne er optaget. Og dernæst er det tydeligt, hvad man går ind til på sit toiletbesøg.

Meningen er, at de nye toiletter skal gøre op med tanken om, at offentlige toiletter er uhygiejniske og ikke nogle, man har lyst til at benytte.

Håbet er så, at borgere efterlader toiletterne i samme stand, som da de indtog dem.

Ifølge Flemming Konradsen, der er professor i global miljøsundhed på Københavns Universitet, er der en god mening bag toiletterne. Det siger han til TV 2.

Toiletterne er opstillet i Tokyos bydel Shibuya. Foto: PHILIP FONG

Foto: PHILIP FONG

»Hvis man forlader et offentligt toilet i Japan, der - bogstaveligt - ligner lort, vil du udstille og udskamme dig selv. Herhjemme er det nogle andres problem. Så på den front kan vi helt sikkert lære noget af japanerne,« siger han til mediet.

I Tokyo er der indtil videre opstillet fem af disse toiletter.

Til foråret er det planen, at der skal være 17.

Det er den frivillige organisation Nippon, som står bag toiletterne.