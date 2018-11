En offentlig anklager var ikke helt sin opgave bevidst, da han sammen med to kvindelige thailændere tirsdag blev idømt fire års fængsel.

De tre havde nemlig forsøgt at smugle mere end et dusin horn fra næsehorn, til en værdi på mere end 9 mio kr., gennem Bangkoks store lufthavn Suvarnabhumi sidste år.

Smuglerne blev afsløret af deres store sække, og de to havde selskab af den offentlige anklager, som forsøgte at snige dem gennem tolden, uden at de blev opdaget.

Trioen fik en dom for 'illegalt at importerer forbudte varer' og de fik fire år hver i fængsel. Det skriver channelnewsasia.com.

De tre år gamle hvide næsehorn Wasinda, står alene i en indhegning, med et klæde der skjuler hans åbne sår. Billedet er taget i Free State Province, Clocolan, Sydafrica. Foto: KIM LUDBROOK Vis mere De tre år gamle hvide næsehorn Wasinda, står alene i en indhegning, med et klæde der skjuler hans åbne sår. Billedet er taget i Free State Province, Clocolan, Sydafrica. Foto: KIM LUDBROOK

Det fremgår af en udtalelse fra retten i Samut Prakan, der dannede rammen for retssagen.

De to kvindelige smuglere, Thitirat Arai og Kansini Anutranusatra, stak af, efter de var blevet stoppet af toldbetjentene, som havde travlt med at røntgenfotografere sækken.

De er senere blevet stoppet og mødte op i retten i Samut Prakan.

Myndighederne fand 21 horn fra næsehorn og de vejede tilsammen 49 kilo.

Doktor Zoe Glyphis (tv) behandler næsehornet Wasinda, der har fået hugget hornet af. Foto: KIM LUDBROOK Vis mere Doktor Zoe Glyphis (tv) behandler næsehornet Wasinda, der har fået hugget hornet af. Foto: KIM LUDBROOK

Hornene er blevet sporet tilbage til Afrika, hvor de kritisk truede dyr er udsat for ulovlig jagt fra krybskytter.

Deres horn er et statussymbol i både Kina og Vietnam, hvor de indgår i den traditionelle medicin.

I retten blev det fortalt, at den offentlige anklager, Woraphas Boonsri, forsøgte at overtale toldbetjentene til at undlade at tjekke sækken med næsehorn.

Han havde sågar tilbudt at bestikke dem, for at lade sækken slippe igennem.

En veterinær fra Kenyas Wildlife Service (KWS) borer et hun i hornet på et næsehorn. I hullet skal der indsættes en GPS, så de kan holde øje med dyret. Foto: DAI KUROKAWA Vis mere En veterinær fra Kenyas Wildlife Service (KWS) borer et hun i hornet på et næsehorn. I hullet skal der indsættes en GPS, så de kan holde øje med dyret. Foto: DAI KUROKAWA

»Hans forklaring var, at sækken indeholdt vinflasker,« sagde retspapirerne.

Woraphas Boonsri blev fanget efter at han var blevet identificeret på video, da han eskorterede kvinderne gennem tolden.

Thailand er særdeles brugt som transitland, af de, der smugler dyreknogler til Kina og Vietnam. Men den regerende junta i Thailand har lovet at slå hårdt ned på smuglerne.

Dyrevenner i Thailand kalder det dog for alt for lidt.

Her ses et næsehorn ved en farm nær Vaalwater i Limpopo provinsen i Sydafrika. Foto: STEFAN HEUNIS Vis mere Her ses et næsehorn ved en farm nær Vaalwater i Limpopo provinsen i Sydafrika. Foto: STEFAN HEUNIS

Kina sagde pludseligt i sidste måned, at det efter 25 år igen ville tillade handelen med horn fra næsehorn og knogler fra tigre.

Men Beijing kom hurtigt på andre tanker, efter et internationalt ramaskrig, og holdt forbuddet ved lige.

Antallet af næsehorn af faldet fra omkring 500.000 ved begyndelsen af det 20. århundrede til ca. 30.000 i dag.