Polske myndigheder efterforsker en 'voldelig frigivelse af energi' mod det nationale politihovedkvarter.

Og de efterforsker den øverste politichef for hændelsen.

Det skriver The Guardian.

Det viser sig ifølge de indledende undersøgelser, at den polske politichef Jarosław Szymczyk angiveligt havde affyret en granatkaster på sit kontor i Warszawa i denne uge.

Polens indenrigsministerium sagde torsdag, at Jaroslaw Szymczyk, den øverstbefalende for politiet, blev såret og bragt til hospitalet, da en gave, han modtog under et besøg i Ukraine, eksploderede ved politiets hovedkvarter i Warszawa.

Polske medier rapporterer, at affyringen skete ved et uheld, men at den skal være sket under alvorlige overtrædelser af sikkerhedsreglerne.

En talsmand for anklagemyndigheden siger i en udtalelse, at det aldrig har været meningen, at granatkasteren skulle affyres, og at flere liv var sat i fare.

Ud over Szymczyk er to andre kommet lettere til skade.

Polske medier rapporterede, at eksplosionen havde beskadiget et loft i bygningen.