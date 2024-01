Østrigsk politi håber allerede onsdag at kunne blive klogere på tirsdagens ulykke, hvor en gondol i en skilift styrtede ned med fire danske skiturister ombord.

Der sker via to forskellige spor i politiarbejdet.

På den ene side – fortæller distriktspolitichef Hubert Juen til Kurier – regner man med i løbet af dagen at få udtalelser fra adskillige af de personer, der oplevede ulykken på allernærmeste hold.

»Allerede i dag (onsdag. red.) bliver de alvorlig kvæstede afhørt på hospitalerne i Zams og Innsbruck,« siger han til mediet.

Det er her de fire danskere stadig ligger indlagt efter ulykken ved skisportsstedet Hochoetz.

Mest alvorligt er det med en 49-årig dansk mand, der er blevet opereret og lagt i kunstig koma. Også hans 46-årige bror, hans 20-årige søn og 19-årige datter er stadig indlagt. Læs familiens egen fortælling her.

Det er altså dem, der skal gøre politiet klogere på den voldsomme hændelse.

Gondolen blev revet løs fra svævebanen mere end ti meter oppe. Foto: Privatfoto Vis mere Gondolen blev revet løs fra svævebanen mere end ti meter oppe. Foto: Privatfoto

Men det er der også andre, der skal.

Østrigsk politi regner også med onsdag eftermiddag at tale med et tysk ægtepar, der efterfølgende henvendte sig til myndighederne, fordi de også var kommet til skade i forbindelse med ulykken.

De befandt sig i gondolen foran de fire danskere.

Politiet fortæller dog, at ægteparret tirsdag var for chokerede til at kunne afgive forklaring.

»Desuden er der to vidner, der befandt sig i gondolen bagved. Fra dem håber vi at få klarhed over, hvad der præcist er sket,« siger distriktspolitichef Hubert Juen.

På den anden side er politiet allerede onsdag begyndt på at få bjærget den nedstyrtede gondol fra den svært tilgængelige bjergside, hvor den endte med at ligge efter tilsyneladende at være blevet ramt af et eller flere træer.

»Bjærgningen er kompleks, fordi den ikke kan udføres med helikopter i det terræn,« siger politichefen.

Den pågældende skilift vil være lukket, indtil politiets undersøgelser er færdige.