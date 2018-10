Elbiler skal have lov til at køre 130 km/t. på nogle veje i Østrig. Andre bilister må nøjes med 100 km/t.

Wien. Østrigs regering vil på visse veje lade elbiler køre hurtigere end almindelige biler med forbrændingsmotorer.

Det fremgår af et forslag, som Østrigs regering onsdag har fremlagt i parlamentet i Wien, den østrigske hovedstad.

På nogle vejstrækninger er der indført en hastighedsbegrænsning på 100 kilometer i timen for at begrænse bilernes udslip af CO2.

Men elbiler slipper ikke drivhusgasser ud, så ifølge forslaget kan de på disse veje få lov til at køre 130 kilometer i timen.

Forslaget taler også om at lade elbiler bruge busbanerne i byerne.

Desuden opfordrer regeringen de lokale myndigheder rundt om i Østrigs byer til at undtage elbiler for parkeringsbøder.

- Vi skaber nogle stærke og synlige incitamenter, sådan at det bliver mere attraktivt at skifte til elbiler, siger miljøminister Elisabeth Köstinger.

Det er foreløbig kun forslag. Det nødvendige lovarbejde til at gennemføre forslagene er endnu ikke udarbejdet.

Det er ikke, fordi den østrigske bilpark er præget af elbiler.

Blandt de nyregistrerede personbiler i årets første halvdel var blot 1,6 procent rene elbiler. 2,5 procent var hybridbiler.

I øvrigt er flere østrigske byer imod forslaget om at åbne busbanerne for elbiler.

Det venstreorienterede bystyre i Wien siger, at det må være en topprioritet at gøre den offentlige trafik bedre frem for at nusse om privatbilismen.

Østrigs regering er en koalitionsregering, som består af det konservative parti og af det højrenationale Frihedspartiet.

/ritzau/dpa