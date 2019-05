Der er bebudet to vigtige erklæringer lørdag aften. Den ene fra Østrigs kansler, og den anden fra præsidenten.

To vigtige erklæringer er bebudet lørdag aften i Østrig, efter vicekansler, Heinz-Christian Strache fra Frihedspartiet (FPÖ), tidligere på dagen meddelte, at han træder tilbage.

Det sker som følge af en eksplosiv filmoptagelser af Strache. Han fortæller niecen til en russisk oligark, at han kan sikre statslige kontrakter mod støttebeløb til hans højrenationalistiske parti.

En talsmand for Sebastian Kurz oplyser ifølge østrigsk tv, at kansleren vil fremsætte en erklæring klokken 19.45 dansk tid.

Kort efter - klokken 20.35 - vil præsident Alexander van der Bellen udsende en erklæring. Det skriver det østrigske nyhedsbureau, APA.

Der er intet oplyst om, hvad de to mænd ønsker at meddele. Men der er heftige spekulationer om, at Kurz vil udskrive valg til afholdelse i efteråret som følge af skandalen.

- Jeg har indgivet min opsigelse som Østrigs vicekansler til kansler Kurz, og han accepterede beslutningen, sagde en tydeligt berørt Strache tidligere på eftermiddagen.

Her konstaterede han, at han har været udsat for et "målrettet politisk attentat", skriver dpa.

Østrigs regering er rystet, efter at de tyske medier Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung fredag aften offentliggjorde videoen. Den viser Strache tilbyde statslige kontrakter i bytte for politisk støtte fra den russisk oligark.

Det skete under et ophold på den spanske ferieø Ibiza i juli 2017. Det var tre måneder inden valget i Østrig.

Den skjulte optagelse viser Strache holde møde med en anden FPÖ-politiker, Johann Gudenus, og en kvinde, der angiveligt er niece til en russisk rigmand.

Strache tilbyder kvinden, at han kan sende byggekontrakter videre til et bestemt firma til gengæld for, at Frihedspartiet modtager støtte.

Der er intet oplyst om, hvem der står bag den hemmelige filmoptagelse.

Strache fastholder lørdag, at han ikke har brudt nogen love. Men han erkender, at der er tale om det, han betegner som en "ekstremt pinlig og fordrukken sag".

Han tilføjer, at hans opførsel var "dum, uansvarlig og en fejl". Derfor har han valgt at træde tilbage for at undgå at forårsage yderligere skade mod Østrigs regering.

Johann Gudenus er også trådt tilbage fra sin post som gruppeformand for FPÖ i parlamentet.

Frihedspartiet indgår i koalitionsregering med kansler Sebastian Kurz' konservative parti, ÖVP.

Den skandaleramte Strache afløses af transportminister Norbert Hofer. Han er nu både ny vicekansler og ny partileder i Frihedspartiet.

