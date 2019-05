Østrigs parlament har med en mistillidsafstemning mandag eftermiddag afsat landets konservative regering under kansler Sebastian Kurz.

Det skriver Reuters.

Mistillidsafstemningen blev stillet af oppositionen i kølvandet på en video med vicekansler Heinz-Christian Strache fra Frihedspartiet (FPÖ), der blev offentliggjort 17. maj.

Videoen viser, hvordan han under mødet med en påstået rig, russisk arving på Ibiza kommer med diverse tilbud i form af blandt andet statslige kontrakter til gengæld for økonomisk støtte til sit parti.

De taler også om, at russerne kan overtage aktiemajoriteten i den østrigske tabloidavis Kronen Zeitung.

Strache gik af, dagen efter at videoen blev offentliggjort af de tyske aviser Bild og Süddeutsche Zeitung.

Senere fyrede Kurz indenrigsminister Herbert Kickl fra Frihedspartiet for at sikre en fair undersøgelse af sagen, hvilket fik Frihedspartiet til at trække sine øvrige ministre ud af regeringen.

Efter at regeringen bestående af Kurz' konservative og det nationalkonservative Frihedspartiet er gået i opløsning, har kansleren udskrevet valg til afholdelse i september.

Oppositionen mener dog, at kansleren også skal stå til ansvar og forlade sin post.

Socialdemokraterne stillede derfor mistillidsdagsordenen, der blev sttøtet af den nu tidligere regeringspartner Frihedspartiet og det grønne, venstrepopulistiske parti, Jetzt.

Østrigs præsident skal nu udpege en kansler, som skal lede et forretningsministerium frem til et ventet valg i september.

Opdateres...