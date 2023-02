Lyt til artiklen

Østrigs hær stopper sin redningsaktion i jordskælvshærgede Tyrkiet.

Det skriver arabiske Al Arabiya og AFP på Twitter.

Suspenderingen sker som følge af en »forværret sikkerhedssituation«, sagde en talsmand til AFP.

»Der har været sammenstød mellem to grupper,« sagde talsmanden uden at give flere detaljer.

Som følge af situationen har 82 østrigske soldater fra Østrigs katastrofehjølpsenhed søgt ly i den sydlige Hatay-provins i en baselejr med flere andre internationale organisationer, mens de afventer instruktioner.

Soldaterne var ankommet til Hatay tirsdag med 45 tons udstyr, og nåede at redde ni mennesker ud af murbrokkerne.

Det var meningen, at de skulle vende retur til Østrig torsdag, men for nuværende vides det ikke, hvad der kommer til at ske, fortæller talsmanden.

Natten til mandag ramte et kraftigt jordskælv Tyrkiet og Syrien.

Jordskælvet målte 7,8 på richterskalaen, og har indtil videre kostet 0ver 24.000 mennesker livet.