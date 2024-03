Kurz har fået en dom på otte måneders betinget fængsel for falsk vidneforklaring i korruptionssag.

Østrigs tidligere kansler Sebastian Kurz er fredag dømt skyldig i at have afgivet falsk vidneforklaring i en sag om korruption.

Han har fået en dom på otte måneders betinget fængsel.

Den efterforskning og sag, hvor retten mener, at Kurz gav falsk vidneudsagn, fandt sted i 2020 og omhandlede korruption i hans konservative parti ÖVP og det yderliggående højreparti FPÖ.

Bagtæppet for den opsigtsvækkende sag var hemmelige videooptagelser af FPÖs tidligere leder Heinz-Christian Strache på den spanske ø Ibiza, hvor han taler om hemmelige politiske donationer fra store østrigske selskaber.

De to partier sad i regering sammen fra sidst i 2017 til maj 2019. Kurz var kansler i den regering og igen fra 2020 til 2021. Den sidste regering bestod af ÖVP og De grønne.

Den 37-årige Kurz gik af i oktober 2021, efter at han og en del af hans støtter blev anklaget for at have anvendt statslige midler for at få leveret positive meningsmålinger.

Det var første gang i over tre årtier, at der er blevet ført en retssag mod en tidligere østrigsk kansler.

Den i dag 37-årige Kurz var i en årrække et politisk stjerneskud i Wien. Han blev regeringschef i en alder af kun 31 år og blev dermed verdens yngste demokratisk valgte regeringsleder.

/ritzau/Reuters