Østrigerne skal igen til at have masker på, når de går i supermarkedet, på posthuset og i banken.

Det sker, efter at der er konstateret flere nye klynger af coronasmitte i de seneste uger.

I begyndelsen af april var Østrig et af de første lande i Europa, der gjorde det obligatorisk at bære maske for næsen og munden for at forhindre smitte.

I midten af juni, da situationen var bedre, blev det påbud udfaset.

Men nu genindfører regeringen pligten til at bære maske.

Det sker for at beskytte ældre mennesker og "skabe opmærksomhed" om, at coronapandemien stadig udgør en risiko. Det sagde den østrigske kansler, Sebastian Kurz, tirsdag.

/ritzau/dpa