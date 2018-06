Imamer, der finansieres af Tyrkiet, vil blive udvist af Østrig, lyder det fra Østrigs indenrigsminister.

Wien. Den højreorienterede østrigske regering præsenterer fredag en ny hård kurs mod det, den kalder "politisk islam".

Den østrigske forbundskansler, Sebastian Kurz, har meddelt, at man vil udvise "adskillige" imamer, der finansieres af udlandet, og lukke flere moskéer.

- Politisk islams parallelsamfund og radikaliserende tendenser hører ikke hjemme i vores land, siger Kurz på en pressekonference.

Østrig, der i alt har 8,8 millioner indbyggere, har omkring 600.000 muslimske indbyggere. De fleste af dem er tyrkere eller har familie med tyrkisk oprindelse.

I regeringens udspil lyder det, at en moské i Wien, som menes at være påvirket af såkaldte "grå ulve" - en tyrkisk, nationalistisk ungdomsgruppe - vil blive lukket for sine ulovlige aktiviteter.

Desuden vil seks moskéer, som en arabisk muslimsk gruppe står bag, blive lukket.

Den østrigske indenrigsminister, Herbert Kickl, uddyber og fortæller, at man også agter at udvise op til 60 imamer. De har forbindelser til den tyrkisk-islamiske kulturforening Atib, der er tæt forbundet med den tyrkiske regering.

- Cirklen af mennesker, der muligvis bliver påvirket af disse foranstaltninger, udgøres af omkring 60 imamer, siger Kickl ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kickl tilføjer, at i alt 150 personer risikerer at miste deres ret til ophold.

Indenrigsministeren oplyser, at regeringens udspil blandt andet er foranlediget af afsløringer i ugeavisen Falter, skriver AFP.

I april offentliggjorde avisen fotos, der viste unge drenge i Atibs lokaler iført camouflageuniformer, der marcherer, saluterer, vifter med tyrkiske flag og spiller døde.

Atib har beklaget hændelsen.

Angiveligt skulle de unge have genopført Slaget ved Gallipoli, der fandt sted på den tyrkiske halvø Gallipoli i 1915 under Første Verdenskrig.

Et otte måneder langt slag, hvor det lykkedes tyrkerne at fordrive briterne fra halvøen og forhindre, at Det Osmanniske Rige blev indtaget.

/ritzau/Reuters