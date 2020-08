Avis i Wien skriver, at russisk diplomat var involveret i industrispionage på højteknologisk virksomhed.

Ruslands ambassade i Østrig protesterer mandag mod, hvad det kalder en grundløs udvisning af en russisk diplomat i Wien. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Den russiske diplomat har ifølge Tass fået besked på at forlade Østrig inden 1. september.

- Vi er oprørt over de østrigske myndigheders grundløse beslutning, som er ødelæggende for at opbygge russisk-østrigske relationer. Vi er sikre på, at Moskva hurtigt vil svare igen med en tilsvarende beslutning, siger ambassaden.

Østrigs udenrigsministerium har i en udtalelse til Tass sagt, at den russiske diplomats aktiviteter var i strid med Wien-konventionen om diplomatiske relationer.

Det østrigske udenrigsministerium bekræfter, at en diplomat fra Rusland er udvist. Ministeriet afstår fra at kommentere detaljer i sagen.

Dagbladet Kronen Zeitung skriver, at Østrig har erklæret den russiske diplomat for persona non grata. Han skal forlade østrigsk territorium inden 1. september.

Ifølge avisen er diplomarten mistænkt for at have indsamlet informationer gennem en østrigsk statsborger. Vedkommende skal være ansat på en af landets højteknologiske virksomheder.

Østrigeren har ifølge dagbladet selv anmeldt spionagen og nævnt den russiske diplomat som sin arbejdsgiver.

Den pågældende russiske statsborger har afvist at udtalelse sig. Han henviser til sin diplomatiske immunitet.

I Moskva siger formanden for udenrigsudvalget i parlamentet, Leonid Slutskij, at de østrigske myndigheders beslutning kan "være en del af en generel kampagne, som skal stille Rusland i et dårligt lys". Sagen følger en række andre sager i diplomatiet.

- Jeg udelukker ikke, at rækken af diplomatiske skandaler i europæiske lande, kan være led i en generel kampagne, som skal bringe Rusland i vanry. Eller at der er tale om en større provokation, siger Slutskij.

Han fremhæver, at det er den første udvisning af en russisk diplomat fra Østrig nogensinde.

- Det giver sig selv, at der er tale om et ekstremt uvenligt skridt, som ødelægger vore bilaterale relationer. Jeg siger det med dyb beklagelse, tilføjer han.

