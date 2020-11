I juli måned bemærkede politiet i Slovakiet noget mistænkeligt.

En ung østriger forsøgte at købe ammunition til et 'Kalashnikov AK-47'-gevær. Han blev afvist, fordi han ikke havde nogen licens til våbenet, men Slovakiet besluttede sig alligevel for at advare de østrigske myndigheder.

De fik dog aldrig noget svar på deres henvendelse, skriver BBC.

Der var ellers al mulig grund til at holde øje med den unge mand ved navn Kujtim Fejzulai.

I april 2019 fik han en fængselsdom på 22 måneder for at planlægge en rejse til Syrien for at slutte sig til Islamisk Stat. Han endte dog kun med at afsone otte måneder og blev løsladt før tid.

Dels på grund af sin unge alder. Dels fordi han overbeviste myndighederne om, at han ikke længere sympatiserede med Islamisk Stat og ekstremistisk islamisme.

Men på trods af Kujtim Fejzulais tidligere dom for at ville tilslutte sig islamisk stat, og advarslen fra Slovakiet om, at han havde forsøgt at købe ammunition til et dødbringende våben, så lykkedes det ham at gennemføre et terrorangreb i Wien.

Mandag aften mistede fire personer livet og 23 blev såret, da den 20-årige gerningsmand skød mod tilfældige personer på seks forskellige gerningssteder.

Gerningsmanden selv døde i angrebet, efter han blev skudt af politiet.

Efter det onsdag kom frem, at Østrig var blevet advaret om, at gerningsmanden havde forsøgt at købe ammunition, har indenrigsminister Karl Nehammer udtalt, at der er blevet iværksat en undersøgelse af, hvad der er sket, men at:

»Noget åbenlyst er gået galt i kommunikationen.«

Advokat Nikolaus Ras, der repræsenterede gerningsmanden i 2019, siger til CNN, at han ikke mente, hans klient virkede som typen, der kunne udføre et terrorangreb.

»Jeg så ham sidst for mere end et år siden. Jeg lærte ham at kende dengang, og jeg vil sige, at han virkede som en fortabt sjæl, der gav det indtryk, at han ledte efter sin plads i livet,« siger advokaten og uddyber:

»Ingen ville have troet, at han var i stand til at gøre noget som det her. For slet ikke at tale om at mistænke det. Ellers ville noget være blevet gjort meget tidligere, for i princippet har vi et relativt velfungerende system på plads i Østrig.«