Østrigs regering slår nu ned på det, som den kalder for 'politisk islam'. I den forbindelse vil regeringen tage initiativ til at lukke syv moskeer og udvise flere imamer. Det sagde Østrigs kansler Sebastian Kurz fredag aften, skriver flere medier, heriblandt msn.com.

Der er blandt andet tale om en tyrkisk moske i Wien, som regeringen mener spreder ekstremistisk propaganda. Derudover vil regeringen opløse en gruppen 'Det Arabiske Religiøse Samfund,' som driver seks moskeer.

Østrig vedtog en lov i 2015, som blandt andet giver mulighed for at forhindre at religiøse samfund får økonomisk støtte fra udlandet. Det er blandt andet med henvisning til den lovgivning, at Østrig mener at kunne lukke moskeerne og udvise flere imamer.

Ifølge Østrigs indenrigsminister Herbert Kickl, så er cirka 40 imamer genstand for en undersøgelse, der skal afdække om de modtager udenlandsk støtte.

»Parallelsamfund, politisk islam og tendenser i retning af radikalisering har ikke nogen plads i vores samfund,« sagde kansler Kurz til pressen i Wien.