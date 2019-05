Præsident og kansler i Østrig er enige om afholde valg, efter at famøs video har udløst regeringskrise.

Østrigs præsident, Alexander Van der Bellen, meddeler, at Østrig skal til valg først i september.

- Jeg foretrækker et valg i september, og hvis det er muligt i begyndelsen af september, siger Van der Bellen til journalister, efter at han har ført drøftelser med kansler Sebastian Kurz.

Kurz sagde lørdag, at han agtede at udskrive et valg "så hurtigt som muligt".

Det skete efter 48 dramatiske timer i østrigsk politik, hvor vicekansler Heinz-Christian Strache gik af i vanære efter sensationelle afsløringer offentliggjort i en video optaget med skjult kamera.

Optagelserne afslørede, at Heinz-Christian Strache før det seneste valg tilbød en russisk milliardær statslige kontrakter til gengæld for økonomisk støtte til sit parti.

Fredag offentliggjorde to tyske medier, Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung, optagelserne.

Østrigs præsident mødtes tidligt søndag med Kurz for at drøfte krisen og se, om de kunne nå til enighed om en valgdato.

Kurz og Van der Bellen, som sammen talte til journalister om et valg i september, har ikke kommenteret, hvem der skal være ny vicekansler.

Østrigs regering består af Kurz' konservative parti, ÖVP, og det højrenationalistiske Frihedspartiet, FPÖ.

Kurz gør det klart, at ønsket om nyvalg skyldes korruptionsafsløringerne omkring FPÖ.

- Nok er nok, siger han med henvisning til videoklippet, som er fra før valget i 2017.

Ifølge Kurz har Frihedspartiet skadet hans planer for reformer i landet, og han siger, at han ikke har indtryk af, at partiet vil ændre sig.

Også en af Straches partifæller, den parlamentarisk leder Johann Gudenus, er med på vidneoptagelsen.

I den seks timer lange video hører man også Strache tale om, hvordan man kan omgå reglerne for partistøtte. Men samtidig fastholder han, at tingene skal ske på lovlig vis.

- Set i det kolde dagslys var mine udtalelser katastrofale og ekstremt pinlige, sagde en tydeligt berørt Strache ifølge Reuters lørdag på en pressekonference.

Her undskyldte han både over for partiet, kansler Sebastian Kurz og over for sin kone.

Den 32-årige kansler Kurz, hvis konservative parti ikke har sit eget flertal, har i de seneste uger flere gange måttet forsvare sit valg af regeringspartner.

Frihedspartiet har været centrum i mindre skandaler vedrørende tvivlsomme praksisser, ligesom der har været en række afsløringer af uheldige forbindelser i partiet.

Særligt partiets forbindelse til Rusland, som også findes i den offentliggjorte video, har medført en del spørgsmål.

Det højrenationale parti har en samarbejdsaftale med den russiske præsident Vladimir Putins parti Forenede Rusland, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

