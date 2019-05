Forkvinden for Østrigs forfatningsdomstol skal lede overgangsregeringen i Østrig, indtil der kan holdes valg.

En uafhængig jurist overtager posten som Østrigs forbundskansler, indtil der kommer valg i efteråret.

Det meddeler Østrigs præsident, Alexander Van der Bellen.

Det er Brigitte Bierlein, som i dag er formand for den østrigske forfatningsdomstol, der bliver midlertidig kansler.

Hun skal stå i spidsen for en overgangsregering, efter at den konservative Sebastian Kurz mandag blev væltet fra kanslerposten ved en mistillidsafstemning i Østrigs parlament.

- Hvis dette er overraskende for jer, skal I vide, at det er det også for mig, siger Bierlein ved den pressekonference, hvor præsidenten præsenterede hende.

- Jeg vil forsøge at vinde østrigernes tillid, tilføjer hun.

Bierleins første opgave bliver at danne en regering, som parlamentet kan godkende.

Præsident Van der Bellen siger, at han og den nye kansler er blevet enige om, at regeringen skal være en teknokratregering, der først og fremmest skal bestå af ministre uden partitilknytning.

Brigitte Bierlein har torsdag afsløret, at hun vil pege på diplomaten Alexander Schallenberg som udenrigsminister.

En anden fremtrædende jurist, Clemens Jablons, er klar til at indtage posten som justitsminister og vicekansler, oplyser Bierlein.

Den nye kanslers embedsperiode bliver med stor sandsynlighed den korteste i Østrigs historie. Men den 69-årige jurist skriver alligevel historie - ikke kun som den første kvinde på kanslerposten, men også som den første, der ikke tilhører et af de politiske partier.

