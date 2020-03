Østrigere skal isolere sig selv og indstille sig på mindre bevægelsesfrihed i det offentlige rum.

Østrig har søndag formiddag fremlagt nye drastiske tiltag i kampen mod coronavirusset.

Landet forbyder alle forsamlinger med over fem personer og lukker fra tirsdag desuden alle restauranter.

Det oplyser forbundskanslerens kontor ifølge Reuters.

Forbuddet mod at forsamles flere end fem personer træder i kraft mandag.

Forsamlinger med flere end fem personer er kun tilladt, når det er i forbindelse med aktiviteter, der bekæmper virusset.

Bevægelsesfriheden i offentlige rum bliver "betydeligt begrænset". Og østrigere bliver bedt om at isolere sig, lyder det videre.

- Østrigere bør isolere sig. Det betyder, at de kun skal have social kontakt med de mennesker, de bor med, hedder det i erklæringen fra kanslerkontoret.

Borgere bør forlade deres hjem så sjældent som muligt. Men godtagne formål er at købe mad og hjælpe andre. Dertil kommer, hvis de har arbejdsopgaver, der ikke kan udsættes.

Tiltagene fra kansler Sebastian Kurz-administrationen betyder også, at fremtidige indrejsende fra en række lande kan komme i karantæne.

Indrejsende fra Storbritannien, Holland, Rusland og Ukraine er tilføjet til listen over borgere, som kun får lov til at komme ind i landet, hvis de går to uger i karantæne.

Alternativt skal de kunne fremvise en lægeerklæring på, at de er raske.

Østrig har i forvejen indført grænsekontrol i forsøget på at mindske spredningen af coronavirusset. Det har mødt kritik fra andre EU-lande.

Dertil har Østrig også suspenderet alle togforbindelser samt så godt som lukket grænsen til Italien.

Skoler i landet er også lukkede som følge af coronavirusset. Det samme er de fleste butikker - bortset fra dem, der sælger mad og medicin.

/ritzau/Reuters