Der findes ikke andenrangsborgere i EU, siger EU-kommissær, som indleder sag om traktatbrud mod Østrig.

Østrigs beslutning om at indeksere familieydelser, så de er tilpasset det land, hvor modtagerens barn eller børn har bopæl, er i strid med EU-traktaten.

Det mener EU-Kommissionen. Kommissionen har derfor indledt sag om traktatbrud mod Østrig for at sænke familieydelser, som også Danmark ønsker at gøre, for nogle EU-borgere i landet.

Marianne Thyssen, som er EU-kommissær for blandt andet sociale anliggender, har sendt en åbningsskrivelse til Østrig. Landets regering har to måneder til at svare.

Kommissionen mener, at indekseringen fører til en forskelsbehandling.

- EU's indre marked bygger på retfærdighed og ligebehandling. Der er ingen andenrangsarbejdstagere i EU, siger Thyssen.

At der er lavere leveomkostninger i det land, hvor børnene bor, end i Østrig, har "ingen relevans for ydelser, der udbetales som faste beløb", mener kommissionen.

Østrig har indført de nye regler fra årsskiftet. Det skete, selv om den østrigske regering var helt på det rene med, at det kunne føre til en sag om traktatbrud fra EU.

Indekseringen af børnechecken betyder ifølge østrigske medier, at nogle familier får omtrent halvdelen af, hvad de tidligere fik udbetalt i familieydelser.

Den danske regering har mange gange sagt, at den også ønsker en indeksering af børnechecken. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nævnte det, da han talte i Europa-Parlamentet i november sidste år.

Men Løkke har også sagt, at regeringen ikke - som Østrig - vil gå imod EU-regler. Han vil i stedet arbejde på at få reglerne ændret.

Modstanden mod indeksering er imidlertid stor i EU. Rumænien, som overtog det skiftende formandskab for EU 1. januar, satte straks fokus på beslutningen i Østrig. Rumænien finder indekseringen urimelig og ulovlig.

