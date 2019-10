Færdselsbetjentene i byen Rudshøgda syd for Lillehammer i Norge fik sig en speciel oplevelse, da de stoppede en bilist mandag.

Her havde han nemlig en potentiel dødelig alkoholpromille i blodet.

Det norske medie Hamar Arbeiderblad skriver, at den østeuropæiske mand havde en promille på 3,11, en time efter han blev stoppet.

Det fremgår af en tiltale, som norsk politi har offentliggjort.

Ifølge sundhed.dk er der en reel risiko for at dø, når man har så høj en alkoholpromille.

Når man kommer over en promille på 3, er man så påvirket, at der er en risiko for at miste bevidstheden, gå i koma og i værste fald afgå ved døden.

Derudover havde den østeuropæiske mand indtaget amfetamin, da de stoppede ham.

Manden er bosat i Ringsaker, og han skal for retten i december.