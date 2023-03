Lyt til artiklen

Hvis ikke der bliver gjort noget snart, risikerer østater i Stillehavet at blive udslettet i fremtiden.

Det mener Fiame Naomi Mata’afa, premierminister i Samoa, hvorfor hun kommer med en bøn til omverdenen.

Det skriver The Guardian.

Fiame Naomi Mata’afa mener, nationer i Stillehavet, herunder Samoa, er nogle af dem, som kommer til at mærke konsekvenserne af klimaforandringer som højere temperaturer og stigende verdenshave.

Hun mener, at de står over for »omfattende skader«.

»Vi er alle påvirket, men påvirkningen er særlig i forhold til enkelte lande.«

»Der er allerede eksempler i Stillehavet på lokalsamfund, hele samfund, der har været nødt til at flytte til andre lande. Dette her er et fælles spørgsmål, ingen kan se sig fri fra indvirkningerne af klimaforandringerne,« siger hun.

Fiame Naomi Mata’afas appel kom søndag – og i dag, mandag, er FN's klimapanel, IPCC, kommet med en omfattende klimarapport. Det var forud for denne rapport, at Mata’afa kom med sine udtalelser.

I rapporten bliver der da talt med alvorstunge ord.

Allerede nu ser vi flere og voldsommere hedebølger og oversvømmelser på grund af global opvarmning. Vi gør ikke nok for at begrænse den. Og med hver stigning eskalerer de farer, vi står over for, lyder det.

Eksperter har tidligere meldt ud, at en global aftale om beskyttelsen af verdenshavene er nødvendig