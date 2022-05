Økologer på en ø ud for Californiens kyst fik, ved at vise ægte mandsmod, reddet en ørneunge af arten hvidhovedet havørn (american bald eagle) op i reden igen. Videnskabsfolkene firede sig selv ned ad en stejl klippe, for at redde ungen, som var faldet ud af reden.

Selve redningsmissionen blev vist i en livestream på YouTube.

Ørneungen blev tilsyneladende overrumplet af slipstrømmen fra en af sine forældre, da den lettede fra reden i mandags. Det skriver den amerikanske tv-station ABCnews.

Ungen er den eneste, der bor i reden, og det fik den til at falde ud. Den landede ifølge videoen flere meter nede ad skrænten

Dr. Peter Sharpe er nået ned til ørneungen, der er faldet ud af reden. Foto: Institute for Wildlife Studies Vis mere Dr. Peter Sharpe er nået ned til ørneungen, der er faldet ud af reden. Foto: Institute for Wildlife Studies

Hele bataljen blev vist på YouTube, på en livestream der hører til instituttet for studier af den vilde natur. (Institute for Wildlife Studies and Explore.org).

Allerede samme dag gik et hold i gang med at forberede sig på en redningsaktion. Leder var dr. Peter Sharpe, der er økolog med speciale i den slags operationer.

»Der var en masse, der var bekymrede over redningsmissionen blandt de mennesker, som kiggede med på YouTube. De håbede alle sammen på, at dr. Sharpe of hans hold ville klare det, samme dag som ørneungen faldt ud,« sagde Dick Johnson, der leder den arbejdsplads som dr., Sharpe arbejder under.

»Men desværre kunne det ikke lade sig gøre, da mørket faldt på. Det ville være alt for farligt,« sagde Dick Johnson.

Men mirakuløst nok så overlevede ungen natten på klippeafsatsen. Det gav Sharpe og hans to medhjælpere muligheden for at komme til den nedfaldne unge på afsatsen. De placerede den først i en sæk, og hejste den derefter op i reden igen.

Ifølge videoen sidder den stadig i sin rede.

»Dr. Sharoe har gjort sådan i mange år. Han er en af de bedste eksperter på sit felt, og han er meget respekteret,« siger Dick Johnson.

Redningsfolkene tog en masse billeder af ørneungen, efter at den var tilbage i reden.