En ørn i sikkerhedskontrollen fik formentlig passagerne i lufthavnen til at slå øjnene op.

Ørnen, der er en hvidhovedet havørn, befandt sig i Charlotte Douglas International Airport i USA.

»Clark the Eagle besluttede at give sine vinger en pause og flyve kommercielt,« skriver TSA, der skriver om nyheder fra lufthavne, på Twitter.

Ørnen hedder Clark, og den er en del af World Bird Sanctuary, og det er en del af forklaringen på, hvorfor den skulle gennem checkin.

»Ørnen Clark er trænet til at sprede sine vinger og viste sig endda lidt frem under checkin,« skriver TSA.

Fordi ørnen Clark ikke er en vildtlevende ørn, var det muligt for sikkerhedskontrollen i lufthavnen at tjekke ørnen og dens fører.

Ørnen Clark blev født i World Bird Sanctuary i 2002, da organisationen dengang opdrættede hvidhovedet ørne, da arten var truet.

Men fordi ørnen Clark er født med en skade på foden, der gjorde den udsat i naturen, blev ørnen ikke sat ud i det fri.

I stedet er ørnen Clark blevet brugt som ambassadør, når forskellige sportshold skulle spille. Både St. Louis Cardinals og Chicago Bears har brugt Clark inden en kamp.

Og på grund af arbejdet på at genoprette bestanden af den hvidhovedet ørn er der atter mange at spotte på himlen.

I 1963 var der kun 417 kendte hvidhovedede ørnepar i landet. Men ørnen blomstrer nu med mere end 71.400 ynglende par i USA.