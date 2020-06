Næste uge skal der fyldes brændstof på en sonde, der bliver den første arabiske Mars-mission.

Forberedelserne til den første arabiske mission til Mars er på vej ind i den afgørende fase.

Det oplyste myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater (FAE) tirsdag.

Den ubemandede sonde "al-Amal" - eller "håb" på arabisk - skal sendes afsted fra en japansk affyringsplatform 15. juli.

Håbet er, at missionen kan inspirere unge forskere og gøre os klogere på atmosfæren omkring den røde planet.

Projektet er næste store skridt for FAE i forbindelse med de mange megaprojekter, som ørkenlandet har sat gang i for at markere sig internationalt.

FAE sendte sin første astronaut i rummet sidste år og er i gang med at bygge en såkaldt "videnskabsby" for at efterligne omgivelserne på Mars, hvor landet håber at skabe en menneskelig bebyggelse i år 2117.

Missionens chef, Omran Sharaf, siger, at landet - udover det videnskabelige formål - ønsker at trække tråde tilbage til regionens guldalder med store kulturelle og videnskabelige landvindinger ved at sende en sonde til Mars.

- FAE ønsker at sende et stærkt budskab til den arabiske ungdom og minde om en fortid, hvor vi var langt fremme i forhold til at generere viden, siger han.

Sarah al-Amiri, fungerende projektleder for missionen, siger, at man på baggrund af tre instrumenter vil give et dybdegående indblik i vejret på Mars.

Det første er et infrarødt spektrometer, der skal analyse planetens lavere atmosfærelag for at undersøge strukturerne i temperaturerne.

Et andet skal give mere information om indholdet af ozon i atmosfæren, og et tredje er et ultraviolet spektrometer, der skal måle ilt- og brintniveauer op til 43.000 kilometer væk fra overfladen.

Påfyldningen af brændstof ventes at begynde næste uge. Sonden ventes at skulle sendes ud i rummet 15. juli fra det japanske rumcenter på øen Tanegashima.

Sonden skal efter planen vende tilbage til jorden i februar 2021 afhængigt af mange variabler - blandt andet vejret.

/ritzau/AFP