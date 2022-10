Lyt til artiklen

Nogle dyr er allerede i fare for at uddø!

Galápagosøerne ligger ude i stillehavet, og dets økosystem er truet af blandt andet brombærbuskene og de blodsugende vampyrfluer.

De to arter blev introduceret til øerne, som tilhører Ecuador, ved et tilfælde for årtier siden. Men der er langsomt ved at skabe ravage, og der er intet der kan stoppe deres udbredelse.

Den lille flue er nu en af de mest udfordrende problemer, der venter på en løsning.

De lever af blod for at kunne yngle, og de truer flere end 20 arter af finker, som er en af øernes oprindelige fugle. Bestanden er svundet faretruende ind.

Fluernes larver bor i fuglenes reder og inficerer ungerne så de dør. Nogle af finkearterne er allerede i fare for at uddø.

»Galápagos er i farezonen«. Sådan beskriver, Rakan Zahawi det. Han er direktør for Charles Darwin Foundation.

»Jeg siger det ikke blot for at skabe opmærksomhed, men vi har virkelig nogle udfordringer i Galápagos.«

Han advarer også mod brombærrene. De er også bragt til øerne af mennesker, og de ødelægger afgrøder og andre planter. Det skriver Sky News.

Resultatet er, at store områder nu er forvandlet til brombærskov. Fuglene er med til at sprede frøene til forskellige områder.

Der er over 20 videnskabelige institutter fra hele verden, der er involveret i at finde løsninger på de store problemer, ifølge Rakan Zahawi.

Galápagosøerne har en stor biodiversitet. Det er hjemsted for en lang række dyr, som de ikoniske giganter skildpadder og leguaner.

Det blev i 1979 udnævnt til en naturarv.