De omfattende coronanedlukninger i Kina har skadet økonomien i langt større omfang end forventet.

Det viser nye tal.

Ifølge Kinas statistiske bureau faldt salget i detailhandlen med 11,1 procent i april set i forhold til april sidste år. Det skriver CNN.

Og det er altså en nedgang, der ikke både er tre-fire gange større end de 3,5 procents fald i marts, det er også en noget større tilbagegang end det minus på 6,1 procent, som økonomer ellers havde forudset i en større analyse hos nyhedsbureauet Reuters.

En pige coronatestes. Foto: TINGSHU WANG

Samtidig faldt produktionen i industrien med 2,9 procent i april i forhold til for et år siden, og det er samtidig det laveste niveau siden februar 2020, hvor coronaen for første gang ramte Kina. I marts i år blev der omvendt noteret en fremgang på fem procent.

På samme måde ligger arbejdsløsheden også på sit højeste niveau i 21 måneder, altså siden sommeren 2020.

Det er resultatet af de massive nedlukninger, som har ramt mange store byer i Kina.

Ifølge CNN er mindst 31 byer i landet lige nu delvist eller helt nedlukket. Eksempelvis har den økonomiske muskel Shanghai været lukket ned i hele seks uger, hvilket er gået markant ud over produktionen hos mange store firmaer.

Den kinesiske regering forsøger sig dog også med flere tiltag, der skal lette det økonomiske åg. Således vil realkreditrenten for førstgangskøbere af fast ejendom blive sænket.

Samtidig er det også blevet meldt ud, at de mere end 25 millioner indbyggere i Shanghai kan se frem til, at blandt andet butikker og restauranter gradvist vil få lov at åbne igen.

Store offentlige investeringer i infrastruktur skal også få økonomien til igen at bevæge sig i en positiv retning.