Cottarelli accepterer mandatet til at forsøge en regeringsdannelse i Italien under krise.

Rom. Italiens præsident har givet økonomen Carlo Cottarelli opgaven at danne en ny regering.

Cottarelli siger, at han accepterer mandatet til at forsøge en regeringsdannelse.

Det sker, efter at Femstjernebevægelsen og det højreorienterede Ligaens forsøg på regeringsdannelse slog fejl, da de to partier ikke vil acceptere præsidentens afvisning af deres foreslåede finansminister.

Giuseppe Conte, der ellers var udpeget til at blive Italiens næste premierminister, foreslog Paolo Savona, som er modstander af euroen og meget kritisk over for Tyskland, som sin finansminister.

Premierministeren har efter præsidentens afvisning sat hårdt mod hårdt og erklæret, at han ikke kan danne regering.

Cottarelli sige, at hvis han ikke kan vinde en påkrævet tillidsafstemning, så vil der blive udskrevet et nyvalg efter august - formentligt i begyndelsen af 2019.

/ritzau/AFP