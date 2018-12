Mere end 220 mennesker blev dræbt og 843 sårede, da en tsunami ramte Indonesien lørdag.

»Jeg græd af frygt og var bange for, at jeg skulle dø,« siger den 16-årige Azki Kurniawan til nyhedsbureauet AP ifølge BBC.

Drengen befandt sig på Patra Comfort Hotel sammen med 30 andre studerende, hvor han var i færd med at blive undervist.

Pludselig kom folk løbende ind i hotellets lobby, mens de råbte ”havvandet stiger”.

Det fik 16-årige Azki Kurniwan til at løbe ud på parkeringspladsen for at starte sin motorcykel. Der var dog allerede oversvømmet, da han nåede derud, og en bølge på omkring en meter slog ham omkuld.

»Jeg blev skilt fra min motorcykel, og jeg blev kastet ind i et hegn ca. 30 meter fra stranden. Jeg holdt så godt fast i hegnet, som jeg kunne, mens det føltes, som om vandet forsøgte at trækket mig ud i havet,« siger den 16-årige dreng.

Tsunamien ramte flere strande omkring Sundastrædet mellem øerne Java og Sumatra kort før solnedgang.

En talsmand fra myndighederne har forklaret, at tsunamien skyldtes en kombination af undersøiske jordskred fra vulkansk aktivitet nær vulkanøen Krakatau og en tidevandsbølge. Krakatua er en cirka 800 meter høj vulkanø i midten af Sundastrædet.

Tsunamien har været altødelæggende. Vis mere Tsunamien har været altødelæggende.

Et andet øjenvidne, kioskejer, Rudi Herdiansyah forklarer, at stranden var stille lørdag aften, ind til han hørte ’en meget høj lyd fra havet’. Vandet brast gennem en mur i hans butik, og han blev slæbt væk af en kraftfuld bølge, der tre gange slog ham omkuld.

Rudi Herdiansyah havde ikke hørt nogen tsunami-advarsel, men fordi han tidligere har taget del i en øvelse, vidste han, at det var vigtigt, at han holdt fast i noget.

»Jeg klyngede mig til en bænk for at overleve,« siger han.

Hans forretning blev totalsmadret af tsunamien, men manden overlevede til al held katastrofen.