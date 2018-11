12 meldes dræbt i et masseskyderi på en bar i Californien. Ifølge øjenvidner var gerningsstedet kaotisk.

Der er blod over det hele.

Sådan beskriver sheriffen i Ventura County Geoff Dean gerningsstedet, Borderline Bar, der natten til torsdag blev udsat for et masseskyderi.

12 meldes dræbt, efter en 29-årig trak våben og skød vildt omkring sig på baren, der ligger i byen Thousand Oakes nordvest for Los Angeles, Californien.

Et øjenvidne, der blev såret under skyderet, fortæller til den lokale tv-station KTLA, at de første skud faldt, netop som flere af barens gæster befandt sig på dansegulvet.

- Vi smed os ned på gulvet, og folk skreg. Min ven er DJ på Borderline, og hun slukkede for musikken. Det var kaos, siger han.

Et andet vidne, Teylor Whittler, var på baren for at fejre sin 21-års fødselsdag.

- Alle gik i panik. Alle begyndte at løbe, og jeg blev væltet. Jeg lå på gulvet, indtil en fyr hjalp mig op.

I starten troede flere øjenvidner, at der var tale om balloner, der sprang. Det gik dog hurtigt op for folk, at det ikke var tilfældet.

- Der var skrig, og folk begyndte at skrige, at vi skulle væk, siger Teylor Whittler til KTLA.

Bargæster har ifølge det lokale politi forsøgt at flygte fra baren ved at bruge stole til at knuse ruder, mens andre gemte sig i baglokaler og på toiletter.

Politiet ankom til baren bare tre minutter efter det første nødopkald.

En betjent, Ron Helus, forsøgte at trænge ind i baren, men blev skudt gentagne gange af gerningsmanden. Han er bekræftet død af sine skader.

Det skriver CNN.

Helus havde været hos politiet i Ventura County i 29 og havde planlagt at gå på pension ved årsskiftet, lød det fra en tydeligt påvirket sheriff Geoff Dean.

- Ron gjorde sin pligt i nat, og han døde som en helt i forsøget på at redde andre.

Ifølge LA Times er gerningsmanden 28 år og ankom til gerningsstedet i sin mors bil. Han bar ifølge øjenvidner sort hættetrøje og bukser og havde dækket den nederste del af ansigtet med et tørklæde.

Politiet bekræfter, at gerningsmanden er død, og at man tror, at han har begået selvmord.

Ifølge ABC News er der endnu ikke klarhed over, hvem de 12 dræbte er, men Borderline Bar var populær blandt studerende på det nærliggende Pepperdine University.

Onsdage er på barens hjemmeside blevet markedsført som studieaften, og dørene har været åbne for studerende helt ned til 18 år.

Gerningsmandens identitet eller motiv er fortsat ukendt.

Tv-stationen CNN har interviewet faderen til en af de savnede gæster fra baren. Jason Coffman ventede torsdag sammen med andre pårørende stadig på at høre nyt fra sin søn, 22-årige Cody Coffman, der var på baren med en gruppe venner.

Jason Coffman kan stadig følge sin søns telefon på en app.

- Hans telefon er inde på baren. Den bevæger sig ikke. Det er problemet. Undskyld... Jeg kan ikke, siger Jason Coffman, tydeligt påvirket.

Han blev ringet op natten til torsdag af sønnens venner, der fortalte om skyderiet. De slap ud, men de kunne ikke finde Cody Coffman.

- Jeg er bange for, at han løb mod gerningsmanden i stedet for væk fra ham, siger Jason Coffman.

- Det er den slags dreng, Cody er.

