Tyskland er ramt af tragedie og sorg efter skyderierne i byen Hanau.

Skyderierne har kostet 11 personer livet.

Ni blev skudt, da en gerningsmand åbnede ild to forskellige steder i byen. Den formodede gerningsmand blev senere fundet død i en lejlighed, hvor også den formodede gerningsmands mor blev fundet død.

Ét af angrebene skete foran en vandpibebar i centrum af Hanau. Ifølge OP-online blev flere personer dræbt, da de blev ramt af skud fra en forbikørende bil.

11 personer har mistet livet som følge af angrebene. Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere 11 personer har mistet livet som følge af angrebene. Foto: KAI PFAFFENBACH

»Ofrene er personer, vi har kendt i årevis. Det er et chok for os alle,« har sønnen til barens ejer udtalt ifølge Metro News.

Et andet vidne beskriver ligeledes, hvordan hele situationen føles uvirkelig.

»Det er ligesom at være i en film, det er som en dårlig joke. Jeg kan ikke forstå, at det er sket. Mine kollegaer, de er som min familie – de kan heller ikke forstå det,« udtaler Can-Luca Frisenna, der arbejder i en kiosk over for baren, til Reuters, skriver BBC.

Onsdag aften stillede et tredje øjenvidne sig frem. Her beskrev han ligeledes det chok, som folk i byen gennemgår, da 'alle i byen kender alle', udtalte øjenvidnet ifølge den tyske avis Bild.

Angrebene efterforskes som terror. Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Angrebene efterforskes som terror. Foto: KAI PFAFFENBACH

Den formodede gerningsmand udtrykte angiveligt højreekstreme holdninger i et tilståelsesbrev, som han efterlod før skyderierne. Han efterlod både et brev og en video, skriver det tyske medie Bild ifølge Ritzau.

Indenrigsministeren i Hanau bekræfter også, at der er tale om fremmedfjendske motiver bag angrebene. Sagen efterforskes nu som en terrorhandling.

I brevet og videoen har gerningsmanden ifølge Bild påtaget sig ansvaret for de to skyderier. Avisen beretter, at han i tilståelsesbrevet skrev, at der er behov for at 'udslette' folk, som ikke længere kan udvises fra Tyskland.

Hanau har omkring 100.000 indbyggere og ligger 20 kilometer fra storbyen Frankfurt.