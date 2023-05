Der er torsdag aften hørt eksplosioner i Ukraines hovedstad, Kyiv. Det meddeler journalister fra nyhedsbureauet AFP.

Øjenvidner siger til nyhedsbureauet Reuters, at der er hørt skud i byen, hvor der er advarsel om luftangreb.

Indbyggere, der var på vej til det nærmeste beskyttelsesrum, siger til Reuters, at de har set droner i luften over Kyiv.

Mediet The Kyiv Independent skriver, at luftalarmen lyder i hele byen.

Smoke rises over the city after remains of a shot down Russian drone landed on buildings, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine May 4, 2023. REUTERS/Stringer Foto: STRINGER Vis mere Smoke rises over the city after remains of a shot down Russian drone landed on buildings, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine May 4, 2023. REUTERS/Stringer Foto: STRINGER

»Luftforsvaret er på arbejde i Kyiv sent den 4. maj, ifølge Kyiv City Military Administration. Tidligere blev der rapporteret om lyde af eksplosioner i den ukrainske hovedstad,« skriver de.

Også den Ukrainske politiker Lesia Vasylenko skriver på Twitter, at bragene er højere end nogensinde før.



'Eksplosioner højere end nogensinde denne gang i Kyiv. Droner bliver skudt ned lige i centrum. Ikke et behageligt soundtrack og ikke et, jeg har hørt i et stykke tid.'

Russiske styrker retter jævnligt angreb mod både Kyiv og andre dele af Ukraine. De luftforsvarssystemer, der er sat op mange steder, skyder ofte de russiske missiler ned.

Ukrainian air defence fires to Russian drone flying over Kyiv on May 4, 2023 amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) Foto: SERGEI SUPINSKY Vis mere Ukrainian air defence fires to Russian drone flying over Kyiv on May 4, 2023 amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) Foto: SERGEI SUPINSKY

Dog er det ikke længe siden, at det seneste dødelige angreb fandt sted i den ukrainske hovedstad.

Angrebene mod Kyiv er taget til på det seneste.