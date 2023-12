De befandt sig pludselig midt i et mareridt.

Torsdag dræbte en 24-årig mand 14 mennesker, da han skød om sig på Karluniversitetet i Prag.

Nu fortæller flere af dem, der overlevede om rædslerne.

Det gør de i Guardian.

Studerende forsøger at gemme sig for massemorderen, der torsdag dræbte 14 på et universitet i Prag. Foto: Ivo Havranek/Reuters/Ritzau Scanpix

En af dem er 25-årige Jakob Weizman, der er kandidatstuderende på universitetet.

Han siger:

»Da jeg havde barrikaderet og låst døren, gemte jeg mig under skrivebordet og forberedte mig på, hvad der kunne ske. Skytten gik indefra fakultetet og ud på balkonen, hvor han begyndte at skyde efter folk. Det var nogle, der forsøgte at flygte via afsatsen.«

Flere billeder viser, at flere studerende netop forsøgte at gemme sig på afsatsen, hvor de krøb sig sammen.

»Jeg ringede både til min kæreste og til min mor. Hvis det hele skulle slutte nu, ville jeg bare gerne nå at sige noget til dem. Man er aldrig forberedt på sådan en situation,« siger Weizman.

43-årige Ivo Havranek var også til stede, da masseskyderiet fandt sted.

Han fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at han i første omgange hørte 'et par brag', men at han affejede det som larmende turister eller et filmset i nærheden.

»Pludselig var der studerende og elever, som løb ud af bygningen. Jeg møvede mig gennem menneskemængden uden helt at forstå, hvad det egentlig var, der foregik. Jeg var ikke klar til at indse, at sådan noget kunne finde sted i Prag, « fortæller Havranek.

Gerningsmanden afsluttede skudepisoden i det centrale Prag med at tage sit eget liv. Hans første offer var hans far, som han ifølge tjekkisk politi dræbte i familiens hjem i en by uden for Prag.

Tjekkiets præsident, Petr Pavel, har på X erklæret sig »chokeret« over hændelsen, og verden over har ledere – inklusive Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S) – udtrykt sympati for de pårørende til ofrene for skyderiet.

Gerningsmanden studerede selv verdenshistorie på Karlsuniversitetet.

Tjekkisk politi har under et pressemøde ifølge BBC sagt, at man undersøger, hvor vidt gerningsmanden også er ansvarlig for at drabene på en mand og hans spædbarn i en skov i nærheden af Prag i sidste uge.