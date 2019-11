Minder om angreb i 2017 greb handlende i Borough Market, og panik brød ud efter hændelse på London Bridge.

Da myndighederne fredag eftermiddag evakuerede Borough Market i London i forbindelse med et formodet knivangreb på London Bridge, beskrev øjenvidner paniske scener.

Markedet ligger i den sydlige ende af broen, og angrebet har muligvis vækket minder om et angreb i 2017, hvor tre gerningsmænd først kørte en lastbil ind i fodgængere på broen og derefter angreb tilfældige på markedet med kniv.

57-årig Philip Crouch befandt sig i Borough Market, da det fredag blev evakueret. Han fortæller til avisen The Independent om paniske scener, da markedet skulle evakueres.

- Folk kom løbende gennem parkeringskælderen råbende og skrigende. Det var kaos. Larmen fra alle skrigene var ekstraordinær. Jeg har aldrig hørt noget lignende. De var bare i panik, siger han til avisen.

Politiet har oplyst, at en betjente fredag eftermiddag rykkede ud til meldinger om knivstikkeri på broen. Da betjente ankom, skød de en person. Flere er kommet til skade i forbindelse med hændelsen.

Både Sky News og avisen The Guardian skriver, at hændelsen har kostet menneskeliv. Begge har fået oplysningen fra kilder hos myndighederne, der ønsker at være anonyme. Politiet har ikke bekræftet.

Et andet vidne fortæller til nyhedsbureauet PA, at episoden i første omgang ikke så ud af det store.

- Jeg troede, at det var et biluheld eller lignende, siger Laurence Verfaillie til PA.

- Pludselige fortalte en handlende mig, at en is-sælger på broen kom løbende og skreg, at der var sket noget.

- En anden sagde, at politiet jagtede en person. Pludselig søgte alle i sikkerhed i min butik, før vi fik besked på at forlade stedet.

- Vi tænker stadig på sidste gang, siger han med henvisning til angrebene 3. juni 2017.

/ritzau/